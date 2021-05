Evenepoel en ploegmaats kenden prima eerste Giro-week, maar deze straffe beelden tonen dat het ook helemaal anders had kunnen lopen

GiroIn de koers loert onheil altijd om de hoek. Voor Remco Evenepoel en zijn ploegmakkers van Deceuninck-Quick.Step viel het qua pech voorlopig goed mee in de Giro, maar het had ook anders kunnen lopen. Dat tonen straffe beelden die Velon publiceerde.

In rit 5 kwamen Joe Dombrowski en Mikel Landa in de finale zwaar ten val. Beiden moesten ze uiteindelijk uit de Ronde van Italië stappen. En uit de beelden onderaan deze pagina blijkt dat de renners van de ploeg van Patrick Lefevere héél dicht in de buurt waren op het moment dat ze vielen. Een kwestie van centimeters.

De zadelcamera van de Fransman Remi Cavagna toont vooral Iljo Keisse op het moment van de val van Landa en co. In zijn zog volgden ook Evenepoel, Masnada en Knox nog. En het moet gezegd: de ervaren Keisse blijft zeer rustig en etaleert een straf staaltje stuurmanskunsten. Hij blikt ook snel eens over zijn schouder om te zien of zijn ploegmakkers overeind zijn gebleven. Dat blijkt gelukkig het geval.

De beelden van Velon (de val is te zien vanaf 1'15"):

Keisse: “In de wasmachine zit je liefst niet”

“Normaal ben ik daar niet vies van, van zo’n hectische finale”, zei Keisse vandaag voor de start voor onze camera (zie bovenaan). “Maar met een sprinter is het natuurlijk volledig anders. Dan zit je vooraan, liefst in de top-10. Dat is eigenlijk het best, want dan heb je niet te veel klassementsmannen die zich komen mengen. Nu hebben we zelf een klassementsman en zitten we dus iets verder. Meer in de ‘wasmachine’, zoals ze zeggen. En daar wil je eigenlijk liefst niet zitten.” Net in die ‘wasmachine’ kwamen Keisse en co dus ei zo na ten val.

Op dat vlak was de eerste Giro-week dus best wel hectisch, beaamt Keisse. “Als je wat verder zit, ga je ook met iets minder snelheid de bochten in, waardoor je na die bochten altijd opnieuw een stevigere inspanning moet leveren. Het is dus kiezen: vrij goed vooraan zitten en meer risico lopen op een valpartij. Of wat verder achteraan zitten, waar de inspanningen dan weer groter zijn.”

De fase gefilmd vanuit de koershelikopter:

Kijk HIER naar de elfde aflevering van ‘Giro Di Remco’, onze dagelijkse update over de Giro!