Evenepoel eerlijk na minutenverlies in Giro: “Ik ben het team en Almeida dankbaar. It ain’t over ‘till it’s over”

Wielrennen Lefevere bevestigt gesprekken met manager Sagan: “Sommigen zeggen dat zijn carrière op haar einde loopt. Ik geloof dat niet”

7:55 Rijdt Peter Sagan volgend jaar voor de ploeg van Patrick Lefevere? De Belgische ploegleider zegt niet ja en hij zegt niet neen. Of toch. Ja, want hij heeft met de manager van Peter Sagan over een mogelijke transfer gesproken. Maar neen, want Lefevere heeft geen zin in een team binnen zijn team. En tenslotte: waar vindt hij het geld om Peter Sagan te betalen?