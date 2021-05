Evenepoel blikt vooruit naar Zoncolan: “Overleven en geen tijd proberen verliezen”

“Ik weet het niet goed”, antwoordde Evenepoel op de vraag wat hij van de Zoncolan morgen mag verwachten. “Het is de Monte Zoncolan, iedereen heeft daar schrik van. Mijn gevoel was gisteren en vandaag al een pak beter dan de dag na de rustdag. Hopelijk was de elfde rit mijn slechtste dag. Of we een plan hebben voor morgen? Dat is moeilijk, want INEOS is heel sterk. Het zal zaak zijn om te volgen, tactisch slim te koersen. En te overleven, met João die me zal bijstaan. Jammer genoeg hebben we Fausto verloren, hij was in heel goeie doen. Morgen wordt het dus vooral zaak te overleven en geen tijd te verliezen.”