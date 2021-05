Evenepoel bereidde zich maniakaal voor op de Giro, blijkt in docureeks ‘Ik ben Remco’: “Verrast over progressie die ik al gemaakt hebt”

Ronde van Italië Kelderman, Hindley of Geoghegan Hart: hoe komen drie onverwach­te kansheb­bers plots drummen om het roze?

23 oktober Morgen nog drie keer klimmen naar de Colle di Sestriere en daarna een tijdrit van 15,7 kilometer in Milaan. Dit weekend valt het doek in de Ronde van Italië. Met Wilco Kelderman, Jai Hindley en Tao Geoghegan Hart staan drie onverwachte kanshebbers op een zakdoek te drummen om het roze. Wie is wie? En wie heeft de beste papieren?