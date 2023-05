En toen waren ze nog met drie: na Evenepoel slaat corona opnieuw bijzonder hard toe bij Soudal Quick-Step

“Hij die iedereen zoveel angst aanjoeg, is plots weg”: buitenland­se media geschokt door abrupte opgave Evenepoel

De abrupte opgave van Remco Evenepoel in de Giro sloeg ook in het buitenland in als een bom. Vele media zien geschokt de wereldkampioen en roze trui vertrekken. “Dit is een enorme klap voor de Giro”, is de algemene teneur. “We dachten echt dat hij deze ronde kon winnen.” Een overzicht.