Einde van de vloek: Nizzolo snelt in Verona naar eerste ritzege ooit in Giro

Giro Geen tweede Belgische zege in Giro: Lafay is sterker dan Campe­naerts en Goossens, klasse­ments­ren­ners houden zich koest

15 mei Victor Lafay (Cofidis) heeft de achtste etappe in de Giro gewonnen. De 25-jarige Fransman was op de slothelling de sterkste van een negenkoppige vlucht, die in de overgangsetappe een vrijgeleide kreeg en waar ook Kobe Goossens en Victor Campenaerts deel van uitmaakten. In het peloton bleef het rustig. Remco Evenepoel kwam gezamenlijk met zijn klassementsconcurrenten over de streep, Attila Valter is ook morgen de roze man.