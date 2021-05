Egan Bernal torpedeert de Giro en zet eerste beslissende stap naar eindzege: “Hij is helemaal terug”

Giro Evenepoel grijpt net naast het roze in eerste bergrit, Mäder pakt dagzege

13 mei Remco Evenepoel leek de eerste Belgische rozetruidrager sinds Rik Verbrugghe in 2001 te worden. Leek, want iedereen verloor Attila Valter uit het oog. De Hongaar hield onze landgenoot - die de aanvallen van Bernal op de slotklim gezwind volgde - nipt van de leiderstrui. De etappezege was voor de Zwitser Gino Mäder.