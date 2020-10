Eerste zege in 15 maanden: fenomenale Sagan soleert na heerlijke Girorit naar overwinning

Giro Démare snelt naar derde ritzege in Giro, Sagan boos na afwijkende sprint

9 oktober Peter Sagan heeft Arnaud Démare niet van een derde ritzege kunnen houden in de Ronde van Italië. In Brindisi had de Fransman van Groupama-FDJ andermaal de snelste sprint in huis, al was Sagan helemaal niet tevreden met de sprintwijze van z'n rivaal. De Portugees João Almeida behoudt het roze na een bloednerveuze etappe.