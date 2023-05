Eerste bergrit stelt teleur: vroege vluchter Bais kraait victorie, Evenepoel vierde na sprintje tegen Roglic

Bais: “Een prachtige overwinning”

Davide Bais glunderde in het flashinterview na zijn ritoverwinning in de Giro, bovendien zijn eerste profzege. “Ik ben heel blij. Ik schoof mee in de vlucht om wat bergpunten weg te nemen voor mijn ploegmaat Fortunato. Zijn zege op de Monte Zoncolan (in de Giro van twee jaar geleden, red.) inspireerde me. Dit is een prachtige overwinning voor de ploeg. Ik wil mijn hele familie bedanken. Toen ik zag dat we voor de zege konden strijden, heb ik het tactisch proberen spelen. Ik probeerde om zo lang mogelijk in het wiel te blijven, want ik wist dat Petilli de betere was, ook in de sprint. Het is heel goed afgelopen.”