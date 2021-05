Eén sprinter en vier vrijbuiters: deze vijf Belgen mikken in de Giro op ritwinst

GiroRemco Evenepoel is natuurlijk de grootste Belgische troefkaart in de Giro en ook Thomas De Gendt en Victor Campenaerts behoren tot de wereldtop op hun terrein, maar naast die drie staan er uiteraard nog interessante Belgen aan de start in Turijn. Wij lichten voor u de vijf Belgen uit die de komende drie weken wel eens kunnen verrassen.

Tim Merlier

Hoe lang is het al niet geleden dat een Belg bij de snelste sprinters ter wereld hoorde? Wout van Aert hoort daar natuurlijk ook bij, maar hem beschouwen we niet louter als een sprintkanon. Tim Merlier is wél zo’n pure sprinter. De veldrijder nestelde zich de laatste jaren tussen de absolute top en mikt in z'n eerste grote ronde op een ritzege. Merlier kan alvast met vertrouwen naar de eerste sprinterskans toeleven: de rappe man van Alpecin-Fenix won dit seizoen al drie keer. Bovendien klopte Merlier vorig jaar in Tirreno-Adriatico onder meer Fernando Gaviria, die hij ook in Italië zal tegenkomen.

Volledig scherm Tim Merlier aan het feest in de Bredene Koksijde Classic. © Photo News

Harm Vanhoucke

Harm Vanhoucke keert terug naar de koers waarin-ie zich vorig jaar voor het eerst toonde aan het grote publiek. Derde op de Etna, zevende in Camigliatello Silano en zesde op Madonna di Campiglio. Dat zijn zeker geen verkeerde uitslagen voor een eerste deelname aan de Giro. Dit jaar moet Vanhoucke opnieuw een stapje kunnen zetten. Dat hij dat in z'n mars heeft, bewees hij dit seizoen al door met de besten mee te klimmen in zowel de UAE Tour, Parijs-Nice als de Ronde van Catalonië. Een eindklassement acht hij zelf nog te vroeg, maar ritwinst behoort - mits alles meezit - zeker tot de mogelijkheden.

Volledig scherm Harm Vanhoucke tijdens de Ronde van Catalonië. © Photo News

Kobe Goossens

Indrukwekkend was het, hoe Kobe Goossens in de pletsende regen na een lange vlucht alleen voor het peloton uit bleef rijden in de derde rit van de Ronde van Romandië. De 25-jarige Leuvenaar maakte vorig jaar z'n grote ronde-debuut in de Vuelta en deed het daar met een 24ste plaats in het eindklassement zeker niet slecht. In de Giro is Goossens samen met Thomas De Gendt en Harm Vanhoucke één van de vrijbuiters die in de geaccidenteerde ritten op dagsucces mogen jagen. Met de benen van Romandië zullen we hem zeker z'n neus nog aan het venster zien steken.

Volledig scherm Kobe Goossens in de uitgeregende derde rit in de Ronde van Romandië. © EPA

Quinten Hermans

‘Opnieuw een veldrijder’, horen we u denken. Quinten Hermans liet dit jaar z'n klimmersbenen al zien in de Ronde van het Baskenland en in de Waalse Pijl, waar hij beste Belg was op de 14de plaats. Intermarché-Wanty-Gobert heeft geen uitgesproken kopman voor het algemeen klassement en dus is Hermans vrij om een ritzege na te jagen. Als crosser heeft Hermans natuurlijk rit 11 met de viltstift aangestipt. Dan trekt het Giro-peloton in een mini-Strade Bianche over meerdere grindwegen richting Montalcino.

Volledig scherm Quinten Hermans tijdens de Waalse Pijl. © Photo News

Dries De Bondt

Naast Tim Merlier heeft het debuterende Alpecin-Fenix nog wel enkele andere ijzers in het vuur. Voorjaarsrevelatie Gianni Vermeersch bijvoorbeeld, maar ook Belgisch kampioen Dries De Bondt. De 29-jarige Oost-Vlaming is nog steeds op zoek naar een eerste zege in de tricolore, maar ritwinst in de Giro zou dat lange wachten natuurlijk meer dan goed maken. De Bondt zal het moeten hebben van een geslaagde ontsnapping, al zal hij in de sprintetappes natuurlijk ook de handen uit de mouwen moeten steken voor kopman Merlier.

Volledig scherm Dries De Bondt. © Photo News