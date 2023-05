Een schaakbord aan favorieten, een vleugje historie en niet-kansloze Belgen: de Giro is met het uitvallen van Evenepoel nog lang niet voorbij

“De Giro moet eigenlijk nog beginnen”, sprak nieuwbakken roze trui Geraint Thomas tijdens zijn persconferentie op de rustdag. Genoeg redenen dus om de Ronde van Italië met belangstelling te blijven volgen nu Remco Evenepoel er niet meer bij is. Kiest Ineos voor een klimtrein of guerilla? Welke klim wordt de ultieme scherprechter: Tre Cime di Lavaredo of Monte Lussari? En wat met de overgebleven Belgen?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Evenepoel is er niet meer bij in de Giro na een coronabesmetting

Misschien wel het grootste gevolg van het uitvallen van Remco Evenepoel: plots staan vier mannen na negen ritten binnen de 25 seconden van elkaar in het algemene klassement van de Giro. Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart, Primoz Roglic en João Almeida zitten op een spreekwoordelijke roze zakdoek. Ook de Rus Aleksandr Vlasov staat niet veel verder dan een minuut.

De neutrale kijker kan er alleen maar wel bij varen. Met de klap krijgt die de komende twee weken een steekspel met niet twee, maar vijf à zes kandidaten voor eindwinst voorgeschoteld. Het verwachte duel Roglic-Evenepoel is voor een andere keer, in de plaats krijgen we dus een schaakbord met meerdere pionnen. Vooral Ineos kan meesterzetten plannen met vijf (!) man in de top veertien.

Klimtrein of guerilla?

Thomas (1ste), Hart (2de), Sivakov (10de), Arensman (13de) en De Plus (14de) staan allemaal binnen de drie minuten van de roze trui. Vraag is wat het plan wordt van de Britten. Komt er een nieuwe versie van de Ineos-trein, met Hart en Thomas als kopmannen en het drietal Sivakov-Arensman-De Plus als locomotieven? Of volgt er guerilla waarbij meerdere mannetjes voor de aanval kiezen?

Het Ineos-blok wordt de komende twee weken sowieso factor, net als Primoz Roglic. De Sloveen moet nu alleen de status van topfavoriet dragen, iets wat hij eerder kon delen met Evenepoel. Nu de wereldkampioen er niet meer bij is, wordt Roglic misschien opgejaagd wild door de rest. De olympische kampioen tijdrijden moet bergop een kaars branden voor luitenanten Kuss en Bouwman.

De grootste kandidaten voor eindwinst: Geraint Thomas: Tourwinnaar en de man die volgende week 37 kaarsjes uitblaast. Begon met reserves na een bescheiden seizoensbegin, maar is in dit peloton de renner die misschien wel het best een rittenkoers over drie weken kan indelen. Heeft het in z’n carrière allemaal al gezien, een vat vol ervaring en Britse humor. Tao Geoghegan Hart: de enige in dit peloton die weet wat het is om een Giro te winnen. Hart was de beste in de covideditie van 2020 en laat het coronaspook nu net dit jaar weer opdoemen. Na twee mindere jaren opnieuw op niveau, verbaasde vriend en vijand in de tijdritten. Primoz Roglic: rijdt hij nu rond met corona of niet? De Sloveen koerst als een sfinx. Op de Muro dei Cappuccini was hij bergop de beste van allemaal en er moet wel nog wat geklommen worden in deze Giro. Heeft geen al te positieve herinneringen aan de derde week in de Giro, zijn laatste passage in 2019 indachtig. João Almeida: nog zo’n enigma waar een mens kop noch staart aan krijgt. Schrik er niet van als de Portugees bergop als eerste favoriet lost om dan op eigen tempo de rest weer in te halen. Heeft op papier ook een sterke ploeg met McNulty, Formolo en Vine, met die kanttekening dat UAE zonder Pogacar tactisch niet altijd uitblinkt. Aleksandr Vlasov: Rus die onder neutrale vlag koerst. Liet zich tot nu toe amper zien in deze Giro, maar wie top vijf rijdt in de Tour kan dat ook in de Giro. Zijn ploeg Bora-hansgrohe heeft met Lennard Kämna nog een ijzer in het vuur die in dit lijstje past. De Duitser mikt voor het eerst op een algemeen klassement in een grote ronde.

Volledig scherm Van links naar rechts: Geraint Thomas, Primoz Roglic, Tao Geoghegan Hart, João Almeida en Aleksandr Vlasov. © AFP / BELGA / Photo News / AFP / REUTERS

Loodzware derde week

Wat krijgen die favorieten op de eindzege nog voorgeschoteld in de laatste twee Giro-weken? Heel wat. Geraint Thomas had geen ongelijk toen hij op de rustdag zei dat “de Giro nog maar net begonnen was”. De komende drie ritten zijn van het overgangstype en eerder weggelegd voor de aanvallers. Vrijdag volgt met rit dertien en een aankomst bergop in Crans Montana een nieuw ijkpunt.

Maar dan die derde week. De etappe naar Monte Bondone is op dinsdag goed voor 5.850 hoogtemeters, de rit naar Val di Zoldo donderdag voor 4.153 hoogtemeters en de tocht naar Tre Cime di Lavaredo vrijdag voor 5.423 hoogtemeters. Als klap op de vuurpijl komt er op zaterdag een klimtijdrit naar Monte Lussari. Dat belooft. Waar het nu om luttele seconden gaat, zal straks met minuten gegooid worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Scherprechters

Vooral de rit naar Tre Cime di Lavaredo en de klimtijdrit valen niet te versmaden. De iconische Dolomieten-col is er voor het eerst sinds 2013 weer bij. Vincenzo Nibali cementeerde er in barre omstandigheden zijn eerste Giro-eindzege. In 1968 deed Eddy Merckx hetzelfde met een iconische raid in de sneeuw. Verder nog op de erelijst: Gimondi (1967), Fuente (1974), Breu (1981), Herrera (1989) en Riccò (2007).

De Monte Lussari in de tijdrit is dan weer een moordenaar van 7,8 kilometer aan gemiddeld iets meer dan 11 procent. Met een strakke tijdslimiet vrezen heel wat renners buiten tijd aan te komen. De klim zorgde afgelopen week ook voor controverse. Op de top ligt nog sneeuw en logistiek zouden er problemen zijn door te smalle wegen. De oplossing van de organisatie: ploegleiders en mecaniciens mee naar boven sturen op de motor.

Volledig scherm Eddy Merckx op Tre Cime di Lavaredo in 1968. © rv

Vier sprints?

Met al dat klimmen zou een mens zich nog afvragen wat de sprinters in de tweede helft van de Giro komen doen. Niet getreurd: op papier tellen we nog een viertal sprintkansen. Interessant, want tot nu toe kon geen enkele spurter met meerdere ritzeges zijn stempel drukken. Jonathan Milan, Michael Matthews, Kaden Groves en Mads Pedersen: allemaal wonnen ze hun ritje.

De vraag is wie van hen het eerst dubbelt. Belangrijk om weten: Milan, Groves en Pedersen zijn de mannen die strijden om de puntentrui. Fernando Gaviria, Mark Cavendish, Pascal Ackermann of - waarom niet - Arne Marit hopen zich nog op het blad te zetten. Onze landgenoot mag bij Circus-Intermarché-Wanty afwisselend zijn ding doen met Niccolo Bonifazio. Marit viel afgelopen week wel stevig, maar droomt van glorie.

Volledig scherm © BELGA

De Belgen

Marit brengt ons meteen bij het laatste puntje van dit artikel: de Belgen. Met de twee tijdritzeges van Remco Evenepoel hebben we al twee ritten op zak, maar er kan altijd nog iets bij. Want, nog een gevolg van het uitvallen van Evenepoel: bij Soudal Quick-Step zitten ze plots zonder kopman en dat opent perspectieven voor de Belgen in de ploeg. Ilan Van Wilder, Pieter Serry en Louis Vervaeke kunnen in het gebergte voor eigen succes gaan.

Nog landgenoten met potentieel buiten Marit en de luitenanten van Evenepoel? Dan kijken we naar Laurenz Rex die in een overgangsrit kan toeslaan. Ook Harm Vanhoucke moet met het bergachtige profiel van de slotweek nog iets kunnen betekenen. Van Otto Vergaerde, Senne Leysen en Laurens Huys wordt weinig verwacht, al mogen ze ons altijd verrassen.

Dé Belg om naar uit te kijken in afwezigheid van Remco Evenepoel is evenwel Laurens De Plus. De klimmer is na moeilijke jaren eindelijk weer de oude. Bergop wordt hij een cruciale pion voor ploegmaats Thomas en Geoghegan Hart. Als veertiende in het klassement op iets meer dan drie minuten zit met wat geluk en goeie benen zelfs een mooi klassement erin. Al zal het roze met de ploeg natuurlijk primeren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Laurens De Plus. © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.