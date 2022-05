Echtgenote Evelyn kon eindelijk nog eens juichen voor Thomas De Gendt na moeilijke periode: “Hij is nog niet klaar om te stoppen”

Giro Démare sprint naar zege in Messina, Girmay flirt met valpartij: “Raakte twee keer de afsluiting”

Arnaud Démare heeft de vijfde rit in de Giro gewonnen. De Fransman maakt het na een massasprint af in de straten van Messina. Van der Poel en Girmay zetten hun manschappen aan het werk en losten zo Cavendish en Ewan onderweg. Het duo liet zich in de sprint wat ringeloren, voor Girmay kwam het net niet tot een valpartij. Het roze blijft eigendom van Juan Pedro Lopez.

13 mei