Dubbelslag voor Bernal, Evenepoel beperkt na moeilijk moment in slotkilometer de schade

GiroDubbelslag voor Egan Bernal (24) in de Giro! De Colombiaan pakte op weg naar Campo Felice uit op de slotklim en greep zo de roze trui. Remco Evenepoel beperkte na een moeilijk moment in de slotkilometer het tijdverlies tot een handvol seconden. In het klassement volgt hij nu op 15 tellen van het roze.

Castel di Sangro-Campo Felice, viersterrenrit in de Giro. Met een aankomst bergop konden de favorieten op de eindzege zich niet wegsteken. Hamvraag voor de negende etappe was dus of Remco Evenepoel of Egan Bernal het roze kon overnemen van Attila Valter. Het verschil voor de rit was beperkt tot minder dan 20 seconden.

In het hart van de Apennijnen volgde al vroeg een kleine oorlog om de vlucht van de dag. Het halve peloton probeerde weg te springen en zo viel het geen moment stil. Met een rotvaart ging het almaar door. Meesterdaler Mohoric mispakte zich in het gewoel en viel met een bizarre tuimelperte letterlijk weg uit de Giro.

Na de zware val van de Sloveen viel de koers even in een vaste plooi. Een groep van vijftien scheidde zich af met daarbij onder meer Bennett, Mollema, Sanchez en Ulissi. Geen van de renners vooraan was een bedreiging voor het roze van Valter en dus liet het peloton begaan.

Onder impuls van Ineos-Grenadiers liep het verschil wel niet hoger op dan drie minuten. In een stevige finale woekerde Bouchard met zijn krachten. De Franse vluchter reed Mäder uit de bergtrui en dook als leider een twee kilometer lange tunnel op de slotklim in.

Na de Galleria kwam er nog anderhalve kilometer klauterwerk op onverharde stroken aan te pas. Bouchard kreeg er het gezelschap van Bouwman. Tevergeefs allemaal, want uit het peloton was er een stormram op komst. Moscon plaveide de weg voor Bernal die met een fameuze inspanning al z'n kaarten op tafel gooide.

Roze trui Valter viel eraf en ook Evenepoel kende een moeilijk moment. Terwijl Bernal zich van de rest onderscheidde in de laatste hectometers, kon onze landgenoot zich net op tijd herpakken om de schade te beperken. Bernal stormde door naar een dubbelslag, Evenepoel werd nog sterk vierde.

In het klassement heeft Bernal nu 15 seconden voorsprong op Evenepeol, Vlasov is derde. De pikorde in de Giro is nu écht gekend. Bernal is bergop de te kloppen man. Evenepoel blijft dichtbij en zit dus nog perfect op schema om mee te spelen voor de eindzege. Vlasov, Martin en Ciccone zullen ook een hartig woordje meespreken.

Verder opvallend: voor Bernal is het zijn eerste overwinning in een grote wielerronde. De Colombiaan won twee jaar geleden de Tour, maar toen geen rit winnen. Diep in de achtergrond kwam paars trui Tim Merlier trouwens nog net binnen de tijdslimiet aan.

