Dubbel feest voor INEOS: Ganna pakt zege in slottijdrit, Egan Bernal geeft roze trui niet meer uit handen

GiroNa de Tour mag Egan Bernal (24) nu ook de Giro d’Italia op z’n naam schrijven. Damiano Caruso en Simon Yates vormden in de afsluitende tijdrit geen dreiging meer voor de Colombiaan. De dagzege ging naar diens ploegmakker Filippo Ganna, die ondanks een val de snelste van het pak was. Dubbel feest voor INEOS Grenadiers.

De dipjes van de laatste dagen in de bergen had hij overleefd. Roze trui Egan Bernal begon met een voorsprong van net geen twee minuten aan de slottijdrit van zo’n 30 kilometer richting Milaan. Zonder ongelukken mocht dat in principe geen probleem vormen, zeker aangezien eerste achtervolgers Damiano Caruso en Simon Yates ook geen al te begenadigde tijdrijders zijn.

Volledig scherm © AFP

Ook voor de favoriet voor de dagzege mochten we in de richting van INEOS Grenadiers kijken. Want wie zou Filippo Ganna vandaag iets in de weg leggen? Alleszins geen renner, wél materiaalpech. Op 1,5 kilometer van de streep reed de wereldkampioen lek, maar desondanks knalde Ganna naar een toptijd: 33:48 aan een gemiddelde van liefst 53,8 km/uur. Fenomenaal.

Al rook die andere toptijdrijder, Rémi Cavagna, wel zijn kans. De Fransman van Deceuninck-Quick.Step leek goed op weg om de tijd van Ganna van de tabellen te rijden. Tot ook hij met brute pech moest afrekenen. Cavagna misrekende zich compleet bij de laatste bocht en belandde in de dranghekken. Weg ritzege voor Deceuninck-Quick.Step, dat in deze Giro droog bleef staan.

Volledig scherm Damiano Caruso. © AFP

Enkele minuten later was het weer hommeles. Dit keer met Matteo Sobrero in een hoofdrol. In de slothectometers rekende hij een renner voor zich in, ware het niet dat een ploegwagen plots in zijn weg kwam rijden. Uit frustratie klopte de Italiaan op de FDJ-auto. Dankzij een eindsprint kwam hij nog als vierde binnen, al zat daar meer in zonder oponthoud. Tussendoor bereikten Peter Sagan en Geoffrey Bouchard veilig de Dom in Milaan. Beide heren verzekerden zich zo van respectievelijk de punten- en bergtrui. Iljo Keisse was de beste Belg op plaats 10.

De klassementsmannen mochten deze Ronde van Italië afsluiten. Leider Bernal bolde als laatste van het podium, en kwam nooit in de problemen. Caruso maakte nog een halve minuut goed op de kopman van INEOS, maar die mocht uiteindelijk toch feesten met de horde Colombiaanse fans die waren komen opdagen in Milaan. Meteen na de finish viel hij in de armen van z’n vriendin. 24 jaar, en na de Tour de France wint hij nu de Giro d’Italia.

Almeida sprong nog over Carthy naar plaats 6 na een sterke tijdrit, Bardet zakt terug van 5 naar 7. Opmerkelijk: na drie weken koers bedraagt het verschil tussen Martinez en Almeida... 0,053 seconden! Bernal op één, Caruso op twee, Yates op drie. Dat is het verdict na 21 dagen Italië.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ganna: “Vanavond gaan we feesten”

“De Giro is de koers waar Italianen van dromen om te winnen”, steekt winnaar Ganna van wal. “Mijn vijfde etappe hier pakken vandaag is fantastisch. Ik dank het team voor alle inspanningen. Vandaag was ik ongelukkig met mijn lekke band. Toen ik over de lijn kwam, was het wachten op Cavagna, want hij is een fantastische tijdrijder. Als je dan zijn crash ziet, kan je zeggen dat we met gelijke wapens gestreden hebben vandaag. Het zou hetzelfde resultaat geweest zijn zonder pech. Voor Egan is deze Giro winnen fantastisch. We hebben drie weken lang hard gewerkt en vanavond gaan we feesten.”

De Colombiaanse fans verzamelden in Milaan:

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Romain Bardet. © Photo News

Volledig scherm Rémi Cavagna. © REUTERS

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Speel mee met de Gouden Giro en maak kans op talloze prijzen!

Speel mee met de Gouden Giro Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.