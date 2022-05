Doet Tom Dumoulin vijf jaar na zijn eindzege nog eens mee voor het roze? “Zal boven mezelf moeten uitstijgen”

GiroGeen Ganna, Van Aert, Evenepoel, Roglic of Pogacar in de Giro. Ook Küng, Cavagna en Asgreen ontbreken. Tom Dumoulin (31) is de enige aanwezige tijdrittopper en dus favoriet voor de chrono van vandaag. Of hij die rol ook kan koesteren in het klassement is een andere vraag. “Het wordt een sprong in het diepe”, zegt de winnaar van 2017.