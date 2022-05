Dit moeten de belangrijkste concurrenten voor Cavendish in de massasprints worden

Caleb Ewan (Lotto-Soudal)

Mocht wegblijven van Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs om zich te focussen op de Giro. Toonde in de Ronde van Turkije zijn hoogvorm met twee ritzeges. Met Schwarzmann, Kluge en Selig kleurt zijn sprinttrein volledig Duits.

Arnaud Démare (Groupama - FDJ)

Won net als Ewan en Gaviria al vijf keer in de Giro. Thuis in Picardië zaait en wiedt hij in zijn permacultuurtuin, waarvan hij nu wil oogsten. Krijgt een volledige ploeg in steun om hem te piloteren naar ritzege nummer zes.

Biniam Girmay (Intermarché - Wanty Gobert)

Wil de eerste Eritreeër worden, die een rit wint in een grote ronde. Trainde de voorbije maand op 2.400 meter boven de zeespiegel, maar zakte vaak af naar zeeniveau om aan zijn snelheid te werken. Met Loïc Vliegen en Aimé De Gendt zitten twee landgenoten in zijn sprinttrein.

Fernando Gaviria (Team UAE)

Maakte vijf jaar geleden grote sier met vier ritzeges in de Giro, maar door blessures en ziekte al een tijdje op zoek naar topbenen. Gaat op zoek naar zijn vijftigste profzege en krijgt met Maxi Richeze zijn favoriete lead-out mee.

Cees Bol (Team DSM)

Opende zijn profpalmares in Nokere Koerse en won vorig jaar een massasprint in Parijs-Nice. In de grote rondes wil het nog niet lukken. Drie keer Tour: nul zeges. Zoekt voor het eerst zijn geluk in de Giro, al zal ook ploegmaat Alberto Dainese zijn kans willen gaan in de sprints.

Giacomo Nizzolo (Israel - Premier Tech)

Na elf (!) tweede plaatsen, zag hij vorig jaar in Verona eindelijk zijn droom in vervulling gaan: ritwinst in de Giro. De Milanees is verzot op MotoGP en houdt dus van snelheid, maar staat dit jaar wel nog droog.

Edward Theuns (Trek-Segafredo)

De Gentenaar kreeg na Parijs-Roubaix te horen dat hij de Giro zou rijden en installeerde zich in zijn hoogtekamer. Theuns is niet de snelste van het pak, maar kan verrassen en heeft goeie herinneringen aan Budapest. Vorig jaar won hij er een massasprint tijdens de Ronde van Hongarije. Voorlopig zijn laatste van negen profzeges.

Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious)

De inwoner van Keulen won vorig jaar twee massasprints in de Ronde van Hongarije. Dit jaar hield hij Merlier, Démare en Nizzolo af in de slotrit van de Tirreno-Adriatico. Etaleerde zijn vorm met de vierde plaats in Frankfurt. In zijn vrije tijd fan van voetbalclub Schalke 04.

