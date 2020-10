Diego Ulissi wint de dertiende etappe in de Giro na prangende sprint, Almeida wat steviger in het roze

GiroDiego Ulissi (UAE Team Emirates) heeft de dertiende etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Roze trui João Almeida eindigde tweede en sprokkelt zo nog wat extra bonificatieseconden. Patrick Konrad sprintte naar de derde plek.

Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) is na z'n knappe start van deze Giro ondertussen wat weggezakt naar de 25ste plek in het algemeen klassement en besloot vandaag dan maar mee te glippen in de vlucht van de dag. Samen met zes anderen kreeg hij echter weinig ruimte. BORA-hansgrohe hield de teugels strak en liet de vluchters nooit meer dan drie minuten voorsprong nemen.

Want met een geaccidenteerde finale waarin twee klimmetjes van vierde categorie lagen, waren er mogelijkheden voor Peter Sagan. Arnaud Démare - die al vier ritzeges op zak heeft - kon na het eerste klimmetje nog terugkeren, maar op de tweede klim moest hij er definitief af. Maar het plan van BORA viel in duigen, wanneer ook Sagan het tempo niet meer kon volgen.

Volledig scherm Harm Vanhoucke in de vlucht van de dag. © Photo News

Nummer 8

Op de top van de tweede klim waren er nog zo’n 14 kilometer te gaan. Een groep van twintig renners met onder meer roze trui João Almeida stortte zich vol in de afzink. De Portugees had met Knox, Masnada en Honoré nog drie luitenanten bij zich.

Sagan kreeg in de achtervolging nog de hulp van Thomas De Gendt, maar ook hij kon de drievoudige wereldkampioen niet meer terugbrengen. Ulissi sprintte naar de zege in Monselice. Almeida gooide zich naar een tweede plek en sprokkelt zo nog zes extra bonificatieseconden mee. Patrick Konrad werd derde. Ook Fuglsang, Nibali, Kelderman, Bilbao en Majka finishten in het groepje.

Voor Ulissi is het zijn achtste zege ooit in de Ronde van Italië, zijn tweede in deze editie. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met onder meer Marco Pantani.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © BELGA

