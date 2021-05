Derde massaspurt, tweede ritzege voor Caleb Ewan: “Met dank aan ‘pa’ Roger en ‘broer’ Jasper”

Zijn langste sprint ooit, moet het zijn geweest. “Eén langgerekte inspanning van 1,8 kilometer”, deed Caleb Ewan in Termoli. “Vanaf de voet van dat late knikje ging het eigenlijk volle bak tot op de streep. Dat maakte het heel lastig. ‘Wát je ook doet, zorg ervoor dat ik die korte helling opdraai binnen de topvijf”, had ik de ploegmaats opgedragen. Ze zetten me in ideale positie af. Een must, want zat je dáár te ver (zoals Merlier, red.): ‘no way’ dat je dan nog een goeie sprint kon rijden. Wat Jasper De Buyst vervolgens deed was ‘superimpressive’. Hij trok van aan de voet tot onder de vod van de laatste kilometer en zorgde er zo voor dat ik mijn benen niet teveel schade moest toebrengen en nog een ‘kick in the end’ over had.”

Ewan had mooie woorden over voor zijn lead-outs. “Roger Kluge is een beetje als een tweede vader voor me, Jasper De Buyst als een tweede broer. Pas op: zoals in elk huishouden is het niet altijd even makkelijk. We zijn goede vrienden, schieten uitstekend met elkaar op. Maar als het fout gaat, komen er onderling al eens harde en pittige gesprekken van. Ik beschouw mezelf als één van de beste sprinters ter wereld. Verlies ik, dan kan ik zeer ontgoocheld zijn. En als ik dan vind dat ik, zoals in de eerste sprint zondag in Novara, in een betere positie had kunnen zitten… they get the blame, vangen zij het verwijt. Ik vind dat lastig, omdat ik weet dat ze altijd voor de volle 100% geven. Zíj zijn de sleutels tot mijn succes. Gelukkig gaan ze na zo’n discussie nooit onderpresteren. In tegendeel. Ze halen er motivatie uit.”