Denz wint nipt zijn tweede rit in Giro, vluchter Armirail pakt verrassend roze trui over van Thomas

Opnieuw feest voor Nico Denz. De Duitser van BORA-hansgrohe won de uitgeregende etappe naar Cassano Magnago na een lange sprint. Even leek hij de schlemiel te worden toen hij zijn handen vroeg in de lucht stak, maar de fotofinish duidde hem uiteindelijk toch als winnaar aan. Het peloton koos voor een snipperdag waardoor de roze trui morgen om de schouders van vluchter Bruno Armirail (Groupama-FDJ) hangt.

KIJK. De hoogtepunten van etappe 14

Dag twee van het Zwitserse uitje in de Giro. Vanuit Sierre trokken de renners terug richting Italië. Onderweg lag één obstakel: de Simplonpas, een beklimming van eerste categorie. Er lag geen vooruitgeschoven scenario op tafel en dat zorgde voor een geanimeerde openingsfase.

Iedereen wilde deel uitmaken van de vroege vlucht, maar aanvankelijk was Ineos niet tevreden met de samenstelling. Ze reden verschillende keren het gat dicht. Toen er een groep zonder klassementsgevaar vertrok, knepen ze hun remmen dicht. Gaandeweg dikte de kopgroep nog wat aan, wat uiteindelijk een klein peloton op de been bracht van 29 renners. De belangrijkste namen: Gaviria, Ballerini, Bettiol, Denz, Mollema en Barguil. Met Rex, Serry en Vergaerde tekenden er ook drie landgenoten present. Een mooie mix van sprinters, klimmers en hardrijders.

Het peloton besloot een nieuwe snipperdag te nemen en de kloof liep al snel op tot bijna acht minuten. Vooraan nestelde Movistar zich op kop voor hun snelle man Gaviria. Er werden geen aanvalspogingen ondernomen op de steile Simplonpas, de groep van 29 renners kwam in één geheel boven. Op de top kregen we toch even spanning. Davide Bais van EOLO-Kometa wilde de bergtrui opnieuw overnemen van Pinot, maar moest afrekenen met diens ploegmaat Armirail. Uiteindelijk sprintte de Italiaan naar de volle buit én de ‘maglia azzurra’.

De hemelsluizen gingen op dat moment helemaal open, niet voor de eerste keer deze Giro. Het maakte de lange afdaling richting Italië niet makkelijker. Er werden niet al te veel risico’s genomen en iedereen (ook het peloton) kwam heelhuids beneden. Daar begonnen ze aan het biljartvlakke verloop van deze etappe.

Ineos en Jumbo-Visma wisselden de kopbeurten af in het peloton. In de grote vlucht hielden ze ook de wapens op zak. De zware weersomstandigheden leken niemand te inspireren om iets te ondernemen. Maar dat was buiten Alberto Bettiol gerekend. Op 60 km van de finish kriebelde het bij de Italiaan. Hij opende de debatten en reed alleen weg. De nervositeit steeg in de kopgroep, de aanvallen bleven komen.

Na verschillende pogingen kreeg een kwartet meer dan een halve minuut: Rex, Ballerini, Oldani en Skujins. Bahrain-Victorious en Movistar hielden het viertal binnen de minuut, maar kwamen niet dichter. Ook nog in de groep: Bruno Armirail. De Fransman van Groupama-FDJ stond voor de start op 18’37” van Geraint Thomas en kwam met de riante bonus van de kopgroep opeens heel dicht bij het roze.

In een golvende laatste tien kilometer moest onze landgenoot Rex passen. De drie overblijvers voelden de hete adem van de achtervolgers en werden op 300 meter van de streep gegrepen. In een sprint der stervende zwanen trok Nico Denz uiteindelijk aan het langste eind. De Duitser pakt zijn tweede ritzege in deze Giro, al was het wel heel nipt. Hij stak zijn handen vroeg in de lucht en werd bijna nog overvleugeld door Derek Gee. Bettiol sprintte naar een derde plaats, Rex werd nog vierde na een sterke prestatie.

Bruno Armirail bolde 53 seconden na de winnaar over de streep, maar moest nog even bang afwachten op het roze verdict. Meer dan 21 minuten later kwam het peloton aan en verscheen er een lach op het gezicht van de Fransman. Hij wordt de eerste Franse renner sinds Laurent Jalabert in 1999 die leidt in de Ronde van Italië. Wie had dit zien aankomen.

Armirail: “Ik kan het niet geloven, dit is een droom” Bruno Armirail is de eerste Franse rozetruidrager sinds 1999. “Dit was niet het plan”, aldus de renner van Groupama-FDJ. “Het doel was in de ontsnapping te zitten en een gooi te doen naar de ritzege. Ik kan niet geloven dat ik de leiderstrui overneem. Ik was er tijdens de etappe eerlijk gezegd niet mee bezig. Enkel in de laatste vijf kilometer. Ervoor lag de focus op de overwinning. Voor de ploeg en mezelf is dit geweldig. Dit is een droom.” Volledig scherm © REUTERS

Denz verrast zichzelf met tweede ritzege: “Ik snap niet wat hier aan het gebeuren is” Nico Denz sloeg opnieuw toe in de Giro en boekte zijn tweede ritzege. “Na een forse inspanning wisten we alsnog aan te sluiten bij de drie koplopers. Ik dichtte mee het gat en toen ging Bettiol vol aan. Ik reageerde meteen, waarna ik alles gaf tot de finish. En zo won ik opnieuw. Of ik nog een derde etappezege wil? Ik was al tevreden na die eerste zege”, lachte Denz. “Dit moet een droom zijn. Ik snap niet wat hier aan het gebeuren is. Onze Giro is sowieso al geslaagd.” Volledig scherm © REUTERS

KIJK. Denz is nipt de snelste in Cassano Magnago

