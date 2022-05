Démare zet paarse trui nog wat meer in de verf met derde etappezege in Giro

GiroArnaud Démare heeft de dertiende etappe in de Giro gewonnen. In de sprint was de Fransman van FDJ de snelste van het pak en hield hij Phil Bauhaus en Cavendish in de sprint nipt achter zich. ‘La maglia ciclamino’ diept met zijn derde etappewinst in deze Ronde van Italië zijn voorsprong in het puntenklassement nog wat verder uit.

Na de officiële start In Sanremo brak de koers meteen los. Verschillende renners wilden meezitten in de vlucht van de dag en trokken ten aanval. Een eerste poging van Julius van den Berg, een Nederlander van EF-Easypost, mislukte, maar de tweede keer was het wel raak. Pascal Eenkhoorn, Filippo Tagliani, Nicolas Prodhomme en Mirco Maestri schoven mee. Démare zag de voorsprong van de koplopers snel groeien naar drie minuten en zette zijn ploegmaats van FDJ op kop van het peloton. Ook UAE kwam een handje helpen in de achtervolging op de vijf koplopers.

Op de Colle di Nava, een col van derde categorie, controleerde FDJ in het peloton. De andere sprintersploegen volgden in hun zog.In de kopgroep lag het tempo hoger en moest Tagliani de rol lossen op de steile flanken. Daardoor was de voorsprong van de vier overgebleven koplopers opgelopen tot meer dan zes minuten. In het peloton kwamen alle sprinters zonder kleerscheuren boven.

In de afdaling namen de pionnen van Démare en Cavendish het heft in handen en werd Tagliani opgepeuzeld. Ook UAE en Israel-Premier Tech staken een handje toe in dienst van Gaviria en Nizzolo. Op iets meer dan 30 kilometer van het einde schakelden de sprintersploegen nog een tandje hoger en brak het peloton in twee stukken. Mathieu van der Poel en Simon Yates waren de meest opvallende namen die in de tweede groep verzeild raakten.

In de kopgroep bleef het goed ronddraaien en kenden de sprintersploegen alle moeite om de vier koplopers in te halen. In de laatste kilometers draaiden FDJ en Quick-Step Alpha Vinyl de gashendel volledig open en in de laatste kilometer slaagden de sprintersploegen erin om de voorsprong van de vluchters te verkleinen tot vijftien seconden. Van Den Berg zag wat er aan het gebeuren was en probeerde nog weg te rijden, maar werd teruggehaald door Pascal Eenkhoorn.

Ondertussen had het peloton de aansluiting gemaakt en toonde Démare in zijn sprint waarom hij de paarse trui op zijn schouders draagt. De Fransman van FDJ wint zijn derde etappe in deze Giro en maakt een grote kans om in ‘la maglia ciclamino’ op het eindpodium in Verona te staan. Juan Pedro López blijft in het roze. Romain Bardet, vierde in het algemeen klassement op vijftien seconden van López, moest opgeven met maagproblemen.

Volledig scherm

