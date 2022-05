Démare sprint naar zege in Messina, Girmay flirt met valpartij: “Raakte twee keer de afsluiting”

GiroArnaud Démare heeft de vijfde rit in de Ronde van Italië gewonnen. De Fransman maakt het na een massasprint af in de straten van Messina. Van der Poel en Girmay zetten hun manschappen aan het werk en losten zo Cavendish en Ewan onderweg. Het duo liet zich in de sprint wat ringeloren, voor Girmay kwam het net niet tot een valpartij. Het roze blijft eigendom van Juan Pedro Lopez.

Van Catania naar Messina, daar waar Vincenzo Nibali thuis is. De vijfde rit in de Ronde van Italië was op papier gesneden koek voor een nieuwe massasprint. Halverwege de etappe door het altijd geaccidenteerde hinterland van Sicilië lag met de 19 kilometer lange Portella Mandrazzi wel een klim van tweede categorie.

Het aangekondigde festival voor de snelle mannen zou er dus niet komen zonder slag of stoot. Zeker niet toen Mathieu van der Poel en Biniam Girmay met de zweep gingen zwaaien. Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty Gobert maakten de koers hard bergop. Met alle gevolgen van dien.

Caleb Ewan en Mark Cavendish moesten overboord. Ook Arnaud Démare zat op de top van de Portella Mandrazzi op achterstand. De Fransman zou in de afzink terugkeren, daarna ging ook bij Groupama-FDJ de gas erop in het peloton. De vijf vroege vluchters waren ondertussen in alle anonimiteit ingerekend.

Niet dat Ewan en Cavendish niet meer probeerden. Lotto Soudal zette de volledige ploeg in dienst van de Aussie, maar met een achterstand van vier minuten op het peloton op 60 kilometer van de streep was het onbegonnen werk. Cavendish zat op dik twee minuten met vijf manschappen, ook tevergeefs.

Met naast Démare ook Bauhaus, Gaviria en Nizzolo was er nog volk genoeg over om het Van der Poel en Girmay moeilijk te maken. Een haakse bocht op 750 meter van de meet was het laatste heikele punt. Toen iedereen er veilig door ging, mochten de paarden los.

In een chaotische laatste rechte lijn liet Van der Poel zich ringeloren, Girmay raakte ook ingesloten en flirtte met een valpartij tegen de afsluiting. De Eritreeër bleef gelukkig recht en kon zo nog naar een vijfde plaats rijden. In de strijd om de zege was er niets te doen aan Démare die het haalde voor Gaviria en Nizzolo.

Opvallende valpartij na de finish In de straten van Messina ging het na de aankomst in sneltempo naar de ferry waarmee de renners de overzet maakten naar het Italiaanse vasteland. Al was dat bij een van de Jumbo-Visma-renners met de nodige schaafwonden. Net na de aankomst wilde Sam Oomen zijn bidon geven aan een toeschouwer. Dat liep echter fout, de Nederlander ging tegen de grond. Tom Dumoulin draaide zich snel om en ontfermde zich over zijn gevallen ploegmaat. “Op het eerste gezicht lijkt het oké te gaan met Oomen”, klinkt het bij Jumbo-Visma. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Démare pakt eerste zege sinds oktober 2021: “Hoofd niet laten hangen”

“Het mag duidelijk zijn dat ik supertevreden ben om hier in de Giro te winnen”, lachte Démare al zijn tanden bloot in aankomstplaats Messina. “Dit is mijn eerste zege van het seizoen. Het was een moeilijke dag, maar finaal is de sprint goed verlopen. Die ging best vlot voor mij, al leek het van buitenaf misschien heel chaotisch. De jongens hebben een superjob gedaan, en ik had genoeg geduld bij het aangaan van mijn sprint.”

Het zag er halfweg de vijfde etappe nochtans penibel uit voor Démare toen hij moest afhaken na een tempoversnelling op de langste beklimming van de dag. “Die klim was moeilijk, maar dat hadden we verwacht. Ik verloor best veel tijd, maar de jongens hebben het super gedaan door me terug te brengen in de afdaling. Ik had iedereen rond me, en we gingen als kanonskogels naar beneden. Het ging heel, heel snel. Daarna hebben we al snel Attila (Valter, red.) en Clément (Davy) mee op kop van het peloton gezet. Zij hielden het tempo hoog zodat de rest (onder meer Mark Cavendish en Caleb Ewan waren gelost, red.) niet kon terugkeren.”

Voor de 30-jarige Franse veelwinnaar was het niet alleen de eerste seizoenszege, maar ook de eerste overwinning in de WorldTour sinds de Giro van 2020. “We weten wat we kunnen. Maar dit is koers: het is soms moeilijk om de dingen te doen slagen. Je mag het hoofd dan niet laten hangen en je moet er voor blijven gaan.”

Biniam Girmay: “Blij dat ik niet gevallen ben”

De meest markante sprint kwam van Biniam Girmay. De Eritreeër raakte ingesloten in de laatste rechte lijn en kon maar ternauwernood een valpartij vermijden. “Ik raakte de boarding twee keer in de laatste 100 meter. Dat is niet makkelijk sprinten. Ik nam een risico en toen raakte ik hem voor de tweede keer. Ik wilde in ieder geval niet vallen, dus het is allemaal wel oké”, aldus Girmay die vijfde werd. “De ploeg heeft het vandaag goed gedaan. Ik verloor alleen in de laatste kilometer het wiel van Loïc Vliegen en daardoor zat ik niet goed gepositioneerd. Ik had goede benen, maar we zijn in ieder geval uit de problemen gebleven.”

