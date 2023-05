Deens dynamiet in Napels: Pedersen sprint naar eerste ritoverwinning, Evenepoel overleeft “moeilijke dag”

Na ritzeges in de Tour en de Vuelta is de collectie van Mads Pedersen compleet met etappewinst in de Giro. “Ik ben heel blij, dit is waarvoor we naar de Giro gekomen zijn”, glunderde de winnaar in het flashinterview. “Het is fijn om die zege binnen te hebben. Het was een moeilijke dag voor mijn ploegmaats, het is leuk om hen op deze manier terug te kunnen betalen. Een goede dag.”