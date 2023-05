De zeven ‘roze’ Giro-ridders rond Evenepoel: “Sterkere ploeg dan in de Vuelta, maar dat is bij de tegenstand ook het geval”

Giro Jonge Colombiaan Buitrago wint pittige bergrit na spannende strijd met Nederlan­ders Van der Poel en Leemreize, Carapaz blijft leider

De jonge Colombiaan Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) heeft de zeventiende etappe in de Giro gewonnen. In een pittige bergrit in heel slecht weer toonde hij zich de sterkste van de vluchters. Hij rolde op de slotklim de Nederlanders Leemreize en Van der Poel op. Bij de favorieten waren Landa, Hindley en Carapaz opnieuw aan elkaar gewaagd. Zij reden Almeida en co wel op achterstand.