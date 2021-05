De transformatie van Campenaerts: “Ongelooflijke prestaties van Ganna, Van Aert en Evenepoel maakten het voor mij steeds moeilijker”

Giro Evenepoel met dubbel gevoel aan de start van tiende rit: “Blij met tweede plaats, maar gisteren foutje gemaakt en domme seconden verloren”

17 mei Remco Evenepoel hield een dubbel gevoel over aan de etappe van gisteren. Enerzijds is hij blij met zijn groeiende vormpijl en de tweede plaats in het klassement, anderzijds vindt hij van zichzelf dat hij “domme seconden heeft verloren”.