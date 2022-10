De roze raad van Eddy Merckx voor Remco Evenepoel: “Op dit moment in zijn carrière rijdt hij beter de Giro dan de Tour”

GiroRijdt Remco Evenepoel (22) volgend seizoen de Giro of de Tour? Als het van Eddy Merckx afhangt, wordt het Italië. Treedt Evenepoel in zijn voetsporen door als wereldkampioen de Giro te winnen? “Hij heeft een evolutie doorgemaakt, maar het zal moeilijker zijn dan in de Vuelta”, vertelt hij aan La Gazzetta dello Sport .

1 juni 1968. Tussen de sneeuwvlokken door klautert een 22-jarige Belg in de regenboogtrui op Tre Cime di Lavaredo naar etappewinst en de roze trui in de Ronde van Italië. Hij zou het roze niet meer afgeven en enkele dagen later zijn allereerste Giro winnen. De ronderenner Eddy Merckx, tot dan vooral een man van eendagskoersen, is geboren. De rest is geschiedenis - Merckx zou nadien nog vier keer de Giro en vijf keer de Tour winnen.

Volledig scherm Eddy Merckx op Tre Cime di Lavaredo in 1968. © rv

In 2023, 55 jaar later, keert de Giro opnieuw terug naar de mythische Tre Cime di Lavaredo. En kan opnieuw een Belgische wereldkampioen geschiedenis schrijven. Redenen genoeg voor ‘La Gazzetta dello Sport’ om Eddy Merckx nog eens op te bellen. Over die heroïsche overwinning in 1968, maar toch vooral over Remco Evenepoel - zijn gedoodverfde opvolger. De Italianen zijn benieuwd naar wat de ‘kleine van Schepdaal’ straks allemaal voor elkaar krijgt in de Giro, ervan uitgaande dat Evenepoel de Giro boven de Tour verkiest.

“Het hangt af van hoe sterk de anderen zijn, maar Evenepoel heeft de afgelopen maanden bewezen een kampioen te zijn”, aldus Merckx. “Hij heeft een evolutie doorgemaakt - hij heeft de Vuelta gewonnen, een grote ronde. En dat deed hij door zelfs op steile beklimmingen aan te vallen.”

Quote De laatste maanden heeft hij grote stappen gezet: Luik, de Vuelta, het WK. Nu raad ik hem aan om de Giro te rijden Eddy Merckx over Remco Evenepoel

Merckx bouwt wel enig voorbehoud in. “In de Giro zal het moeilijker zijn. De beklimmingen zijn er langer en lastiger, gaan vaak boven 2.000 meter hoogte,... En het weer is ook anders, met mogelijk sneeuw en de koude. Maar Evenepoel moet zichzelf testen - alleen zo leert hij zijn grenzen kennen. Dan leer je ook uit je nederlagen.”

Beter dan de Tour

Evenepoels eerste kennismaking met de Giro werd geen succes. In 2021 deed hij tien dagen mee met de beteren, om in het tweede deel door het ijs te zakken en na de 17de etappe uit de koers te stappen. “Maar toen keerde hij pas terug na zijn zware val in Lombardije", weet Merckx. “De laatste maanden heeft hij grote stappen gezet: Luik, de Vuelta, het WK. Nu raad ik hem aan om de Giro te rijden - op dit moment in zijn carrière beter dan de Tour. Bovendien is in Italië koersen altijd speciaal: de prachtige plaatsen, de tifosi, het eten,...”

En misschien klautert op 26 mei 2023 dan wel opnieuw een Belg in de regenboogtrui naar het roze op Tre Cime di Lavaredo. Aan symboliek geen gebrek.

Volledig scherm Remco Evenepoel. © Photo News