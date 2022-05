De kanshebbers voor de eindzege in de Giro, gewikt en gewogen, bij het inslaan van de laatste rechte lijn: één topfavoriet, vier outsiders

GiroEen Giro zonder Pogacar, Roglic of Bernal: het moet in de slotweek leiden tot een mooie, open strijd. Richard Carapaz maakt zich als rozetruidrager op voor de laatste rechte lijn. In de veronderstelling dat Bilbao (6de) en Buchmann (7de) zich zullen profileren als meesterknechten voor Landa en Hindley, liggen vier outsiders op de loer.

DE TOPFAVORIET

Richard CARAPAZ (Ecu • Ineos Grenadiers • 28): Roze na rit 14, net als in 2019

Een grote ronde winnen: de Ecuadoriaanse boerenzoon uit El Carmelo, 3.200 meter hoog in het Andesgebergte, is de enige in dit gezelschap die weet hoe het moet. Ook drie jaar geleden veroverde de regerende olympische kampioen de ‘maglia rosa’ na rit 14. “Ah, echt? Dat kan ik me niet meer herinneren.” Net als toen — Carapaz won die Giro vóór Nibali en Roglic — wil hij de trui dragen tot in Verona. “Een eerste stap in onze roze droom”, noemde hij het afgelopen weekend. “Vanaf nu denken we vooral aan verdedigen. In vergelijking met 2019 heb ik nu zelf meer ervaring en beschik ik over een sterk team in steun.”

Pluimgewicht op de fiets (1m70 voor 62 kilogram), maar toch stilaan van het zware kaliber in het groterondewerk, want hij is al drie jaar op rij goed voor een podium: na winst in de Giro 2019 ook tweede in de Vuelta 2020 (na Roglic) en derde in de Tour 2021 (na Pogacar en Vingegaard). Nummer vier wenkt. Leuk detail: als Carapaz zondag opnieuw eindwinnaar wordt, doet hij dat... pal op zijn 29ste verjaardag. “Dat is het doel”, zegt ‘Richie’, alias ‘De Locomotief van Carchi’ of ‘De Jaguar van Tulcan’. “Al besef ik dat de laatste week nog heel zwaar en ingewikkeld kan worden.” Nog dit: Carapaz combineert dit jaar Giro en Vuelta en is volgens zijn coach Xabier Artetxe “in staat om twee grote ronden in één en hetzelfde jaar te winnen”.

DE OUTSIDERS

Jai Hindley (Aus • BORA-Hansgrohe • 26): 2de op 0:07

Tweede in de ‘corona-Giro’ van 2020, na Geoghegan Hart. 570 dagen gaapten er tussen zijn ritzege toen op de Stelvio en die van acht dagen geleden op Blockhaus. Wat volgde was een mentaal en fysiek zwaar 2021 door ziekte, valpartijen en blessures.

João Almeida (Por • UAE Team Emirates • 23): 3de op 0:30

Product van Axel Merckx’ kweekvijver Hagens Berman Axeon. Won als belofte LBL U23 en was tweede in de Baby-Giro. Tot vorig jaar nog ploegmaat van Remco Evenepoel bij Quick.Step. Finishte in de Ronde van Italië al eens vierde (in 2020) en zesde (vorig jaar).

Mikel Landa (Spa • Bahrain-Victorious • 32): 4de op 0:59

Vertrok in 2017 bij Team Sky omdat hij zijn eigen kans wilde gaan in plaats van zich op te offeren voor Chris Froome. De Bask kon zijn ambities nooit hard maken. Was wel al eens derde (2015) en vierde (2019) in de Giro en vier jaar op rij (2017-2020) top tien in de Tour.

Domenico Pozzovivo (Ita • Intermarché-Wanty-Gobert • 39): 5de op 1:01

Man met een diploma economie en zeer brede interessesfeer (geschiedenis, politiek, technologie, meteorologie), wat hem in het peloton de bijnaam ‘Doctor Pozzovivo’ oplevert. Reed al zes keer top tien in de Giro, maar kwam nooit dichter dan plaats vijf.

