De Gendt ziet “revival van de oude mannen”, nog maximaal vier kansen voor Ewan in Giro

Wielrennen35 en niét versleten. Thomas De Gendt herontdekte zichzelf in deze Giro. Of ligt het aan het peloton dat weer ‘normaal’ doet?

In het verleden nam hij vaak een kartonnetje trappist of abdijbier mee naar een grote ronde — om van te genieten op een speciaal moment. In deze Giro heeft De Gendt niks mee. “Als ik thuis kom, trakteer ik mezelf op een Sint-Bernardus”, vertelde hij. Waarom zat er deze keer niks in zijn valies? Omdat hij niet geloofde dat er iets te vieren zou zijn?

De voorbije twee seizoen raakte De Gendt zijn geloof een beetje kwijt. Hij kon volgen, maar niets forceren. Dit weekend was anders. De Gendt won in stijl. Dat hij op zijn 35ste nog het verschil kan maken, deed deugd. De Oost-Vlaming spreekt over een “revival van de oude mannen”. “Op Blockhaus reden Pozzovivo, Valverde en Nibali ook top tien. Mannen die richting 40 gaan of al gepasseerd zijn. Hoe dat komt? Het wielrennen wordt weer normaal.”

Volledig scherm Niet te vlak en niet te steil: De Gendt koos zaterdag de perfecte etappe uit om een gooi te doen naar ritwinst. © AP

Daarmee bedoelt hij dat er weer aan haalbare snelheden wordt gekoerst. “Zaterdag duwde ik ongeveer even hard als bij mijn andere overwinningen in een grote ronde. Ik rijd dus niet rapper, het peloton rijdt iets trager. Het was ook niet vol te houden zoals er de voorbije maanden werd gekoerst. In een eendagkoers of een kleine rittenkoers gaat het nog altijd keihard, maar in een grote ronde moet je af en toe gas terugnemen of je rijdt jezelf kapot.”

De komende dagen rijdt De Gendt opnieuw in dienst van Ewan, “daarna kies ik misschien nog een rit uit”. Wat vaststaat, is dat we dan opnieuw een authentieke mens zullen zien. “Iedereen heeft wel gemerkt dat ik zaterdag emotioneel was. Vijf jaar geleden had ik mijn tranen ingehouden of toch zeker mijn gezicht verborgen, maar dat doe ik niet meer. Iedereen mag zien dat het oké is om emotie te tonen. Maakt niet uit of ik blij, boos of ontgoocheld ben. Niemand moet denken dat alles altijd fantastisch is omdat je succesvol bent als een sporter.”

Nog dit: in principe rijdt De Gendt geen Tour. Hij staat in juni op de lijst voor de Ronde van Zwitserland en daarna nog de Tour doen, is van het goede teveel. “Ik doe de Tour wel graag, maar normaal zal ik er niet bij zijn. Ik heb een hoogtestage gepland in juli.”

Volledig scherm Zien we dit beeld volgende maand ook: De Gendt rijdt in juni nog de Ronde van Zwitserland. © AP

Nog maximaal vier kansen voor Ewan, dan stapt hij eruit

Caleb Ewan (27) windt er geen doekjes om: deze Giro heeft hem al “meer negatiefs dan positiefs” gebracht. “Ik ben naar hier gekomen om een rit te winnen, of meer. Dat is duidelijk nog niet gelukt, maar ik geef niet op. Ik heb al vaker in deze situatie gezeten.”

De Australiër krijgt niet heel veel kansen meer. Vandaag kondigde hij aan dat hij tot rit 11 of 13 in de Giro blijft, nog twee of maximaal vier etappes dus, en niet elk van die ritten zal op een massasprint eindigen. “Ik ga er vol voor. Daarna wordt het sowieso te zwaar.”

Waarom het voor Ewan nog niet wilde lukken? Hij viel in rit 1, zat te ver in rit 3, moest lossen in rit 5 en werd geklopt in rit 6. Wat hem de komende ritten ook parten dreigt te spelen, is de afwezigheid van een echte lead-out. Zijn vaste man Jasper De Busyt moest forfait geven na een val in de Ronde van Turkije. Ewan: “Zo jammer, want het liep heel goed. Met Jasper erbij hadden we hier een super sterke trein gehad.”

Zondag viel nog een wagonnetje weg. Rüdiger Selig, de vervanger van De Buyst, stapte leeggereden uit de Giro — door zijn late oproeping was zijn voorbereiding niet ideaal. Vraag is nu wie de sprint nu moet aantrekken de komende dagen. Ewan weet het ook niet. “We moeten zien hoe we dat gaan oplossen”, zegt hij. “Het is opnieuw een verlies, dat is zeker.”

Volledig scherm © Photo News

Zelf je ploeg samenstellen? Speel mee met de Gouden Giro en maak kans op talloze mooie prijzen!

Speel mee met de Gouden Giro Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.