De Gendt voelt zich onveilig in Giro na nieuwe besmettingen: "Er worden dingen verzwegen"

Hoestende renners

Thomas De Gendt keek er alvast dwars doorheen. Wat bij de start van de twaalfde etappe voor de Sporza-camera tot een opmerkelijke ontboezeming leidde. "Mijn hoofd staat eerlijk gezegd niet meer op koersen. Ik heb het gevoel dat het de foute kant uitgaat met deze Giro", klonk het. De Gendt overwoog zelfs even om niet meer te starten. "We hebben er binnen de ploeg over gediscussieerd. Sommigen, onder wie ik, voelen zich onveilig. Je hoort ook verschillende coureurs hoesten. Oké, het is het seizoen van de verkoudheden, maar op den duur kun je je gewoon niet meer concentreren. Ik ben niet louter bezorgd voor mezelf. Ook voor mijn familie thuis. Het zou maar eens moeten gebeuren dat ik iemand besmet. En dat dat in het ergste geval tot doden zou leiden. Daar zit ik mee. Dat de bewuste agenten enkel de Giro-E begeleidden? (lachje) Ja, ja, ja. Dat is de uitleg die ze er aan geven. Ik heb de indruk dat de organisatie dingen verzwijgt. Omdat hier veel geld mee gemoeid is. Voor de sponsors is het belangrijk dat de Giro doorgaat tot Milaan. Zij zullen de knoop dan ook niet doorhakken. Ze wachten op de Italiaanse regering. Maar de beslissing komt in dat geval sowieso te laat."