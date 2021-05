De carrièrewending van Victor Campenaerts is helemaal rond met ritzege in de Giro: “Ik koers nu agressief en met de steun van de ploeg”

GiroVictor Campenaerts (29) heeft zijn ritzege beet in de Giro. Onze landgenoot trok al een paar keer in de aanval, maar zag in Gorizia zijn inspanningen eindelijk bekroond. Campenaerts hield er een gepersonaliseerde champagnefles aan over. “Mijn naam staat er zelfs op. Ik krijg die fles waarschijnlijk niet alleen uit, maar ik zal het toch proberen.”

Deze winter was de toekomst van Victor Campenaerts even onzeker. Ploegsponsor NTT stapte uit het wielrennen en er volgde een lange zoektocht naar nieuwe geldschieters. Uiteindelijk ging de ploeg verder als Qhubeka-Assos. Het team staat nu na de successen van Mauro Schmid, Giacomo Nizzolo en Victor Campenaerts te blinken met drie ritzeges in de Giro.

“We rijden voor elkaar in deze ploeg. Dit team heeft zwarte sneeuw gekend om in het peloton te kunnen blijven, maar nu staan we hier met drie etappezeges", vertelde Campenaerts meteen na zijn ritzege. “Het is fantastisch hoe we hier met de ploeg rijden. Mauro Schmid won de meest epische etappe van deze Giro en ook de ritzege van Nizzolo was goed voor de teamspirit.”

“Vandaag reden we in de eerste kilometers het peloton volledig aan flarden. Helaas was er die val, ik hoop dat alle betrokken renners ongedeerd zijn. Nadien moesten we opnieuw beginnen, maar we deden exact hetzelfde. Zo raakten we met drie man mee voorop en konden we ons overwicht uitspelen. Ubuntu. I am, because we are. Dat zeggen wij altijd in de ploeg. Het is schitterend om het zo af te maken.”

Campenaerts jaagde al even een etappezege in een grote wielerronde na. “Ik was er al een paar keer dichtbij. Nu is het gelukt om in mijn nieuwe carrière als agressieve coureur succes te behalen. Door de komst van Remco en Wout moest ik nadenken hoe ik het verder moest doen als renner. De klassiekers waren leuk, maar de resultaten blijven uit. Hier lukte het wel en op de manier die ik wilde: agressief en met de steun van de ploeg.”

