De armada rond Evenepoel staat er: “We weten dat Remco heel goed is”

Het was even alle hens aan dek toen Filippo Ganna iets voorbij halfweg de etappe het hele peloton aan flarden reed. Evenepoel en zijn ploegmaats waren alert en misten de boot dan ook niet. Ganna - beresterk, het moet gezegd - sleurde vervolgens de hele vallei én zelfs een deel van de slotklim op kop. Toen was het aan Castroviejo en Moscon, maar die waren wel heel snel weg - onder meer door een leegloper van die eerste.

Het sein voor Deceuninck-Quick.Step om het gewicht van de koers vol in handen te nemen. Een teken van geloof in Remco Evenepoel, maar vooral een sterk signaal: ‘Wij zijn hier dé ploeg’. Het had zelfs iets uitdagends, wat spierballen rollen bergop. Eerst Masnada en later Almeida vervulden hun rol van meesterknecht voorbeeldig. “We reden echt sterk als team, allemaal samen”, klonk het bij Masnada. “We hebben goed werk geleverd voor Remco, want we weten dat hij heel goed is.”

Dat weet de buitenwereld nu ook. Eén ding staat vast: mocht Evenepoel op een bepaald moment het roze pakken - en dat zit er dik in -, mag hij er gerust in zijn dat de ploeg rondom hem sterk genoeg is om die trui met hand en tand te verdedigen. Ook dát is een opsteker.

