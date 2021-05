De 5 momenten van de etappe: van de ‘Spielerei’ van de Belgen tot de sterke sprint van Nizzolo

GiroDe dertiende etappe in de Ronde van Italië 2021 is er geen voor de geschiedenisboeken geworden. In de biljartvlakke etappe zaten de klassementsmannen al met hun gedachten op de Monte Zoncolan, terwijl een vroege vlucht nooit écht mocht dromen. Op het einde sprintte _ naar de ritzege. Bekijk hier de 5 momenten van de etappe.

Drie vluchters rijden meteen weg

Door het biljartvlakke parcours was de vroege vlucht op voorhand eigenlijk al ten dode opgeschreven. Toch trokken Samuele Rivi, Umberto Marengo en Simon Pellaud er van bij de start vandoor. Respect voor hun aanvalslust, want de drie trokken tijdens deze Giro wel al vaker in het offensief.

Gaviria regelt tussensprint

Na net geen 70 kilometer lag in Ferrara de eerste tussensprint van de dag getrokken. In het peloton regelde Fernando Gaviria het sprintje. De Colombiaan sloop zo drie punten dichterbij op Sagan, de leider in het puntenklassement.

Bloedneus voor Gaviria

Na de tussensprint een vervelend moment voor Gaviria, want de Colombiaan kreeg af te rekenen met een bloedneus. Gaviria bracht even een bezoekje aan de wedstrijddokter om het euvel te verhelpen.

‘Spielerei’ van de Belgen

Bijzonder weinig opschudding in deze slaapverwekkende etappe. En dus besloten Dries De Bondt en Thomas De Gendt om de boel wat wakker te schudden. Niet meer dan wat ‘Spielerei’, want een echte ontsnappingspoging kwam er niet uit voort.

Nizzolo schiet eindelijk raak

In de sprint zitten alle sprinters klaar, maar hun plannen worden in de war gestuurd door een late uitval van Edoardo Affini. Fernando Gaviria zet van ver aan met Giaocomo Nizzolo in het wiel, waarop de Europese kampioen eindelijk zijn eerste overwinning in de Giro boekt na elf tweede plaatsen. Affini wordt nog knap tweede, voor Peter Sagan.

