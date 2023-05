Dainese juicht na prangende sprint in Giro, vluchter Leysen na moedige poging in slot ingerekend

Dainese: “Ik moest heel diep gaan om Matthews nog te pakken”

Net als vorig jaar pikt Alberto Dainese z’n ritje mee in de Giro. “Dit is te gek”, zei de Italiaan in het flashinterview. “De eerste sprints gingen niet zoals gepland. We deden ons werk wel, maar kregen er geen resultaten voor in ruil. Vandaag hebben de jongens het echt geweldig gedaan. Ik moest heel diep gaan om Matthews nog te pakken en ik zag ook Johnny (Jonathan Milan, red.) komen. Ik zat zo op de limiet dat ik mijn wiel zelfs niet meer kon gooien. De laatste vijf dagen was ik ziek en heb ik echt afgezien, maar vandaag voelde ik me weer oké. Ik kan de ploeg niet genoeg bedanken om me in de koers te houden en me te blijven motiveren.”