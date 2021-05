Columnist Thijs Zonneveld kijkt met open mond naar Evenepoel: “Nog nooit zoiets gezien”

Giro Knuffels, kussen en bloemen na podiumcere­mo­nie: is nieuwe liefde de weg naar succes voor Bernal?

17 mei Is de liefde het geheime wapen van Egan Bernal? Sinds de Colombiaan in december de liefde gevonden heeft bij dierenarts Maria, gaat het crescendo met zijn vorm. Met het exploot van gisteren in de Giro als hoogtepunt. Een zege voor zijn Maria, die hem na de podiumceremonie opwachtte.