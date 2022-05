Ciccone toont zich de sterkste op slotklim in Cogne en wint vijftiende etappe in de Giro

GiroGiulio Ciccone heeft de vijftiende etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De Italiaan van Trek-Segafredo was de sterkste op de steile slotklim richting Cogne. Hij kwam alleen aan en wint zijn eerste etappe in deze Giro. Carapaz blijft, ondanks een vroege val, in het roze. Koen Bouwman neemt de blauwe trui over van Diego Rosa die al vroeg in de etappe de rol moest lossen.

In het begin van de etappe tussen Rivarolo Canavese en Cogne regende het aanvallen in het peloton. Onder andere Harm Vanhoucke en Mauri Vansevenant probeerden weg te rijden uit het peloton, maar slaagden niet in hun pogingen. Team INEOS Grenadiers werd even opgeschrikt door een val van onder andere roze trui Richard Carapaz, maar de leider in deze Giro kwam even later met de hulp van zijn ploegmaats opnieuw aansluiten in het peloton.

Merhawi Kudus, een Eritreeër van EF-EasyPost, was de volgende die probeerde om een vroege vlucht op te zetten. Samen met een kwartet zonder Belgen reed hij weg uit het peloton waar bergkoning Diego Rosa het hoge tempo niet meer kon volgen en de rol moest lossen. De vijf koplopers kregen even later het gezelschap van een groep van twintig renners met daarbij onze landgenoot Dries De Bondt en Mathieu van der Poel. Ook Bauke Mollema had de trein niet gemist en pikte zijn karretje aan. De Bondt graaide in Pollein de volle buit mee in de tussensprint. De 27 renners reden samen een voorsprong van 4'31" bij elkaar op het peloton voor ze aan de Pila-Les-Fleurs, een col van eerste categorie, begonnen.

Op de steile flanken moest ‘la maglia ciclamino’ Arnaud Démare al snel het peloton laten rijden. INEOS Grenadiers bepaalde het tempo in het peloton in dienst van roze trui Richard Carapaz. In de kopgroep stond de deur wagewijd open. Julius van den Berg en Lawson Craddock waren de eerste die het tempo niet meer aankonden en de rol moesten lossen. Koen Bouwman vond het nog niet snel genoeg gaan en de Nederlander van Jumbo-Visma reed weg op vier kilometer van de top. Boven op de klim van eerste categorie pakte Bouwman de volle buit en nam hij zo de blauwe bergtrui virtueel over van de Italiaan Diego Rosa.

In de afdaling kreeg hij het gezelschap van Van Der Poel en zijn landgenoot Martijn Tusveld. Al snel was het tijd voor de Verrogne, de zwaarste beklimming van vandaag. In de achtervolgende groep speelde De Bondt het ploegenspel volgens het boekje, maar onze landgenoot moest even later lossen. Ciccone versnelde en kreeg Santiago Buitrago, Rui Costa en Antonio Pedrero met zich mee. Zij haalden Van Der Poel, Tusveld en Bouwman bij en gingen er meteen op en over. Alleen Tusveld kon zijn wagonnetje nog even aanpikken, maar moest samen met ex-wereldkampioen Rui Costa de rol lossen. De Nederlander van Team DSM en de Colombiaan van UAE kwamen nog wel even terug, maar moesten op de eerste meters van de slotklim richting Cogne opnieuw een gaatje laten.

