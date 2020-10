Cerny verschalkt Belgen in veelbesproken ingekorte Giro-rit, Campenaerts op dichtste ereplaats

GiroJosef Cerny (CCC) schreef de negentiende etappe van de Giro achter zijn naam. De Tsjech was de beste uit een kopgroep, waar ook Victor Campenaerts, Sander Armée en Iljo Keisse deel van uitmaakten. De rit werd na rennersprotest ingekort. Geen 258, maar wel 124 kilometer. “Hier zal iemand voor moeten opdraaien”, was Giro-baas Mauro Vegni woest.

Normaliter de langste etappe vandaag, maar door een rennersprotest werden de 258 kilometers plots herleid tot 124 kilometer. Het Giro-peloton had geen zin in een marathonrit, zeker met de slechte weersomstandigheden in gedachten, deed deze ochtend haar beklag bij organisator RCS en kreeg haar zin. De start bleef in Morbegno, maar na enkele kilometers stapten ze allemaal de ploegbus op voor een tocht naar Abbiategrasso, vlakbij Milaan, waar de etappe werd hervat.

Volledig scherm © AFP

Contador

Giro-baas Mauro Vegni was woedend. “Ik ben kwaad over de gang van zaken. Het peloton toont geen respect voor de organisatie. We bekijken dit met onze advocaten, maar iemand zal hier voor moeten opdraaien.” De contracten met enkele dorpen en steden waar de rittenkoers moest doorkruisen, werden immers op deze manier niet nageleefd. Tweevoudig Giro-winnaar Alberto Condator begreep de renners niet: “Zo’n lange etappes horen er nu eenmaal bij.” Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel zag schuld bij beide partijen. “Ik weet niet wat het minst steek houdt: een rit van 258 kilometer inplannen of de dag zelf protesteren.”

Volledig scherm Vegni geeft uitleg. © AFP

Bon. Vanaf Abbiategrasso werd er dus wel degelijk gekoerst. Victor Campenaerts stak het vuur aan de lont, Simon Pellaud en Josef Cerny waren zijn metgezellen. Even later werd de kopgroep uitgebreid tot veertien stuks, onder meer Iljo Keisse en Sander Armée vonden de aansluiting. Onder impuls van een bedrijvige Peter Sagan verzorgde Bora-hansgrohe de jacht, maar omdat Groupama-FDJ geen handje wou toesteken, trok Sagan zelfs de stekker uit de onderneming. Het peloton in een mum van tijd op negen minuten, de winnaar zat vooraan, mét drie Belgen dus.

Volledig scherm © AP

Tijdrijder

Op dertig kilometer van de streep draaiden twee versnellingen van Campenaerts op niets uit, maar met een derde demarrage op een licht hellende strook boekte de werelduurrecordhouder succes. Armée kon mee, net als Clarke, Mosca, Pellaud en Cerny. Die laatste toonde achter geen geduld en ging er enkele minuten later zelf vandoor. De juiste optie, zo bleek. De Tsjechische kampioen in het tijdtijden had snel veertig seconden, vocht als een leeuw en hield aan de finish nog een fractie van die voorsprong over. Campenaerts moest zich tevreden stellen met plek twee. Mosca was het nummer drie. Een gemiste kans op een Belgische Giro-ritzege.

Volledig scherm Cerny voor Campenaerts. © Photo News

Wilco Kelderman behield zijn roze trui. Morgen wacht de renners de laatste bergetappe in deze Ronde van Italië. De start ligt in Alba, de aankomst boven op Sestriere. De beklimmingen van de Agnello en de Izoard werden onderweg geschrapt door de coronamaatregelen in de Franse regio Hautes-Alpes. Nu moet er drie keer naar Sestriere geklommen worden waar na 190 kilometer de finish ligt.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.