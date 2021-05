Campenaerts wint eerste rit in grote ronde: “Fantastisch hoe we hier met de ploeg rijden”

“We rijden voor elkaar in deze ploeg. Dit team heeft zwarte sneeuw gekend om in het peloton te kunnen blijven, maar nu staan we hier met drie etappezeges", vertelde Campenaerts meteen na zijn ritzege. “Het is fantastisch hoe we hier met de ploeg rijden. Mauro Schmid won de meest epische etappe van deze Giro en ook de ritzege van Nizzolo was goed voor de teamspirit.”

“Vandaag reden we in de eerste kilometers het peloton volledig aan flarden. Helaas was er die val, ik hoop dat alle betrokken renners ongedeerd zijn. Nadien moesten we opnieuw beginnen, maar we deden exact hetzelfde. Zo raakten we met drie man mee voorop en konden we ons overwicht uitspelen. Ubuntu. I am, because we are. Dat zeggen wij altijd in de ploeg. Het is schitterend om het zo af te maken.”