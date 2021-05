Cameron Vandenbroucke juicht vanuit de woonkamer mee: “Tims Giro kan niet meer stuk, dat gebaar voor Weylandt maakte het alleen maar mooier”

GiroTen huize Merlier volgde vriendin Cameron Vandenbroucke (22) het exploot van haar Tim op de televisie. Van zodra die als eerste over de meet kwam, ging ze door het dolle heen. “Ik weet niet of de buren iets gehoord hebben, maar het zou best kunnen”, lacht de dochter van de overleden wielerlegende Frank Vandenbroucke.

Het paar had ’s ochtends voor de start van de tweede etappe van de Giro nog eventjes gebeld. Cameron moet - door de strenge coronamaatregelen - vanuit België de prestaties van haar Tim opvolgen, maar hoopt alsnog even op visite te kunnen gaan in Italië. “Ik was erg gestresseerd omdat het zijn eerste sprint in een grote ronde zou worden. Tim klonk vanochtend erg gemotiveerd. Hij praat al weken over de Giro. Een voorgevoel had hij niet echt, maar het ligt ook niet in zijn aard om hoog van de toren te blazen. Daarnaast hebben we het nog eventjes over Moederdag gehad ook. (lacht) Hij wou weten wat ik voor mijn mama gekocht had.”

En omstreeks half zes, zette Tim doodleuk zijn allereerste sprint in een grote ronde naar zijn hand. “Ik ben beginnen springen en huppelen want er is zelfs nog een schotel tegen de grond gegaan. Ik ben heel erg blij voor Tim. Samen met het BK moet dit zonder meer zijn mooiste zege zijn. Dat gebaar voor Wouter Weylandt maakt het alleen maar mooier. Zijn Giro kan al niet meer stuk, al zal hij er zeker graag nog een overwinning bij doen.”

Volledig scherm © AP

Samen naar de Teide

Cameron vergezelde Merlier in de aanloop naar de Giro voor een hoogtestage op de vulkaan de Teide in Tenerife. Merlier bedankte zijn wederhelft daar ook voor in het interview kort na zijn overwinning. “Heeft hij dat gedaan? Ik moet dat interview gemist hebben door al die berichtjes en telefoontjes. Dat is heel lief van hem. Tim heeft in Tenerife hard gewerkt. Die hoogtemeters, dat is niet echt iets voor een sprinter, maar hij heeft daar elke dag getraind en het ging toen al heel de tijd over de Giro wanneer we eens even samen iets konden drinken.”

De sprintzege van Merlier zet de deur naar een eerste deelname aan de Tour nog iets groter open want in Novara rekende Merlier met topsprinters als Viviani, Groenewegen en Nizzolo af. “Iedereen weet dat Tim kan sprinten”, zegt Cameron. “Alleen heeft hij dat nog nooit in een grote ronde tegen de echte topsprinters van het kaliber van een Caleb Ewan kunnen laten zien. Bij deze weet nu iedereen wat hij waard is. Uiteraard wil Tim ook naar de Tour, maar de ploeg heeft nog geen selectie bekend gemaakt. Alpecin-Fenix mag ook pas voor de eerste keer starten, maar misschien was dit wel het signaal dat de ploegleiding nodig had om zeker te zijn dat hij er klaar voor is.”

Volledig scherm © EPA

