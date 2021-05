Caleb Ewan pareert kritiek na vroege exit: “Moest je weten hoe hard ik heb toegeleefd naar Giro, zou je anders denken”

GiroCaleb Ewan heeft gereageerd op zijn vroege exit uit de Giro en bijhorende kritiek. Her en der viel te lezen dat hij met de Tour in gedachten te makkelijk opgaf en zo de Italiaanse rittenkoers niet naar waarde schat. Ewan: “Ik ben ontgoochelder dan eender wie.”

Met twee ritzeges achter z’n naam gaf de Australische pocketsprinter zaterdag op. Vreemd, zo leek op het eerste gezicht, want hij was pas na de rustdag van plan om de Giro te verlaten en zich vervolgens te focussen op zijn tweede van drie grote ronden dit jaar, de Tour. “Kniepijn”, werd gecommuniceerd vanuit het kamp Lotto-Soudal. “Hij is er zaterdagochtend mee opgestaan. Jammer, want hij had van de maandagetappe nog een doel gemaakt.”

Enkelen zagen de blessure als een uitvlucht. Dat hij met de Tour de France (26 juni-18 juli) in gedachten er te makkelijk de brui aangaf.

Volledig scherm Ewan. © LAPRESSE

Beste vorm

Ewan heeft nu via Twitter gereageerd op zijn exit en de bijhorende kritiek. “Ik bedank iedereen die me beterschapsberichtjes heeft gestuurd. Ik probeer aan de hand van een andere positie mijn kniepijn te verzachten. Eens die pijn van de baan is, bereid ik me voor op de Tour. Eerlijk: het zal zwaar zijn om de sprinters vandaag in de Giro aan het werk te zien. Zeker omdat ik voelde dat ik naar mijn beste vorm toegroeide.”

“Aan de mensen die zeggen dat ik de Giro niet respecteer. Het spijt me dat jullie er zo over denken. Moest je weten hoe hard ik heb gewerkt en heb toegeleefd naar de Giro om op m’n best te presteren, zou je anders denken. Ik ben teleurgestelder dan eender wie”, besluit de Australiër.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.