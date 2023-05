Buitenlandse pers ziet “stratosferische” tijdrit van ‘wildeman’ Evenepoel: “Kan Remco ook op niet-barbaarse wijze winnen?”

We hebben weer een roze trui. Dat was toch al geleden van Rik Verbrugghe in 2001. En wat voor één. Als een ware aerokogel reed Evenepoel de concurrentie tijdens ‘La Grande Partenza’ in de Giro op een hoopje. 'Roze Remco’, ook een hit in het buitenland. “Als Evenepoel deze vorm drie weken lang kan aanhouden, kan de concurrentie nu al maar beter naar huis.”

La Gazzetta dello Sport: “Zo elegant en krachtig”

La Gazzetta dello Sport bespaart niet op de superlatieven voor Evenepoel. “Elegant, krachtig, meteen op zijn gemak op het schitterende tijdritparcours met trabocchi (de oude en historisch beschermde vismachines typisch voor de kust van de Abruzzen): Remco Evenepoel rekent niet en pakt meteen de roze trui van de 106de editie van de Giro. De uitslag van de eerste etappe stond al bij het eerste tussenpunt niet meer ter discussie. En toen ging Evenepoel nog crescendo. Achteraf stond hij er glimlachend bij, met het serene en ontspannen gezicht van iemand die weet dat hij een perfecte tijdrit heeft gereden.”

AS: “Wie een eerste keer slaat, slaat ook een tweede keer...”

De Spaanse sportkrant AS heeft het over een “stratosferische tijdrit” waarin Evenepoel zijn rivalen “verpulverde”. Wat een terugkeer van Remco in de Giro. Een zege die van echte barbaarsheid getuigt. Weet Evenepoel trouwens hoe hij op een andere manier moet winnen? In de Grande Partenza liet hij het opnieuw zien, bij zijn terugkeer in de Corsa Rosa waar hij in zijn debuut in 2021 geen al te beste herinneringen aan had overgehouden. Remco vloog als een wildeman. Als enige in staat om 55 km/u gemiddeld te halen.”

“Hij had zijn rivalen nochtans gewaarschuwd. ‘Ik zal aanvallen in de tijdritten en ik zal me verdedigen in de bergen’. Zo gezegd, zo gedaan. Roglic begon goed, maar niet op het buitenaardse niveau van Evenepoel. En hij was nog optimistisch na de finish. “Er zijn nog 20 etappes te gaan, toch?” Wat betreft intentieverklaring, eentje die kan tellen. Ook Almeida liet zien in uitstekende conditie te verkeren. De strijd zal nog lang duren, maar Remco heeft de eerste klap uitgedeeld. En wie het eerst slaat, slaat ook een tweede keer.”

Marca: “Italië mocht droom snel opbergen”

De andere Spaanse sportkrant, Marca, ziet hoe Remco Evenepoel als eerste ‘vist’ in de grote Giro-vijver. “Zelfs op de allergrootste specialisten pakte Remco straffe seconden. De lokale fans die droomden van een zege voor Filipo Ganna en de roze trui voor de Italiaan, konden die dromen snel opbergen. Omdat Evenepoel vanaf dag één al zijn stempel op deze Giro drukt. ‘In de Abruzzen gaan we meteen de eerste verschillen zien’, zei Primoz Roglic vooraf. Das wat ook zo, maar wat de Sloveen ongetwijfeld niet had verwacht, was dat hij meteen 43 seconden zou moeten inleveren op de Belg. Het wordt voorlopig in ieder geval geen gesloten duel tussen hem en die van Soudal - Quick.Step, want al meerdere renners moeten tijd goedmaken. Een andere les uit de tijdrit: Ineos speelt niet alleen de kaart-Thomas uit, maar duidelijk ook die van Tao Geoghean Hart.”

L’Équipe: “Monumentale tijdritprestatie”

De Franse sportkrant L’Équipe vraagt zich al meteen af of we Remco Evenepoel in deze Giro ooit wel eens in zijn trui van wereldkampioen zullen zien. “Want Evenepoel heeft meteen hard toegeslagen tijdens de Girostart en zwaar op de deur geklopt. De wereldkampioen pakte zaterdag uit met een monumentale tijdritprestatie. Hij werd natuurlijk verwacht, Evenepoel, en hij stelde niet teleur. Maar dat de tijdsverschillen al meteen zo hoog zouden oplopen, werkt verbazing. Van enige concurrentie was geen sprake. Het is niet dat Roglic een beschamende chrono neerzette en uiteindelijk werd hij zesde op 43 seconden, maar op deze Evenepoel staat geen maat.”Eurosport: “59 km/u! Dat is de snelheid van een vlakke ploegentijdrit”

Eurosport: “59 km/u! Dat is de snelheid van een vlakke ploegentijdrit...”

“Hij heeft in die tijdrit echt alles ‘kapot’ gereden. En of Evenepoel er klaar voor was”: ook in de studio van Eurosport keken ze met open mond naar de tijdrit van Remco. “Zijn gemiddelde snelheid in de aanloop naar die laatste klim? Bijna 59 km/u! Dat is de snelheid van een vlakke ploegentijdrit... De verzamelde concurrentie kan maar beter haar tactiek herbekijken. Want als Evenepoel deze vorm de komende drie weken kan doortrekken, heeft er niemand een kans. Met de nadruk op áls.” Gewezen spurtbom Robbie McEwen: “Dat is het enige waar de concurrentie op kan hopen. Dat hij iets te hard van stapel gaat nu. In het andere geval, rijden ze een verloren race.”

Analist Adam Blythe ziet nu al vergelijkingen met de Vuelta-winst van Evenepoel vorig jaar. “Zoveel tijd als mogelijk pakken in de eerste week om die voorsprong dan te verdedigen, lijkt wel zijn beproefde recept. Alleen is deze Giro in de laatste week een pak zwaarder dan de Vuelta vorig jaar. Met deze kanttekening: volgende zondag is er een nieuwe tijdrit, van 35 kilometer. Als Remco daar weer zo goed is, kan hij zijn concurrenten minuten aansmeren. Daar moeten zij zich toch zorgen om maken.”

