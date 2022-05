Biniam Girmay troeft Mathieu van der Poel af na indrukwekkende sprint in Giro

Na de start in Pescara trokken drie renners vrijwel meteen in de aanval. Onze landgenoot Lawrence Naesen reed samen met de Italianen Alessandro De Marchi en Mattia Bais weg uit het peloton. De koplopers fietsten een maximale voorsprong van zes minuten bij elkaar.

In de achtergrond controleerden Lotto-Soudal en Alpecin-Fenix de koers in dienst van Caleb Ewan en Mathieu van der Poel. Al moest de Australiër nadien de rol lossen na een tempoversnelling op de Recanati, de tweede beklimming van de dag. Ook Mark Cavendish werd genadeloos overboord gegooid.

Alpecin-Fenix kreeg (even) steun van Intermarché-Wanty-Gobert, dat met Biniam Girmay mikte op ritwinst. De heuvelachtige finale was gesneden koek voor de Eritreeër. Vervolgens versnelde De Marchi uit de kopgroep. De Italiaan had een mooi nummer in gedachten, maar werd op twintig kilometer van de streep opgepeuzeld.