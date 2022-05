Biniam Girmay schrijft opnieuw geschiedenis! 22-jarige Eritreeër troeft Mathieu van der Poel af na indrukwekkende sprint in Giro

Giro Biniam Girmay greep net naast ritwinst, maar geeft niet op: “Zondag probeer ik het opnieuw”

De witte trui van beste jongere in de Giro. Tot vorig jaar zouden ze daar bij Intermarché-Wanty-Gobert een gat in de lucht voor springen. Anno 2022 ligt de lat hoger. De Waalse ploeg droomde van Biniam Girmay in het roze en was daar bijna in geslaagd. Pas in de laatste dertig meter moest hun wonderboy van 22 uit Eritrea zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel. “Met iets meer ervaring maakt Bini het wel af, maar Mathieu is dan ook een fenomeen.”

6 mei