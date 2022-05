Biniam Girmay over de veelzeggende emoji van Mathieu van der Poel: “Ik heb alles gegeven wat ik had”

Giro Op de tweede rustdag van de Giro kreeg Biniam Girmay flink wat vragen over de emoji van Mathieu van der Poel . De Nederlander lachte gisteren met een reactie van de Eritreeër, die aangaf dat iedereen van de vlucht naar hem en Mathieu had gekeken. “Ik heb zeker geen energie gespaard voor de sprint”, klinkt het vandaag.

Van der Poel en Girmay maakten gisteren deel uit van een omvangrijke kopgroep, maar misten uiteindelijk de beslissende slag. In de achtervolging op de vier uiteindelijke koplopers verliep de samenwerking tussen de twee niet bepaald vlot. “Iedereen keek naar Mathieu en mij”, liet de 22-jarige renner uit Eritrea weten bij Wielerflits. Van der Poel reageerde op Twitter met een emoji waarvan de tranen uit zijn ogen stromen van het lachen. Het had er dan ook alle schijn van dat ook Girmay vooral op het wiel van de Nederlander reed. “Dat is een verkeerde impressie. In de achtervolging op de koplopers heb ik alles gegeven wat ik in mij had. Ik heb zeker geen energie gespaard voor de sprint. Ik had gewoon niet de benen om nog meer kopbeurten te doen en heb mijn uiterste best gedaan”, aldus Girmay, die aangeeft nog niet met Van der Poel te hebben gesproken na de ‘Twitter-rel’.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“In de rit van zondag ging Mathieu meteen in de aanval, terwijl ik meteen voor de gruppetto koos. We hebben dus niet in elkaars buurt gezeten”, vervolgde de Afrikaan van Intermarché-Wanty Gobert, die deze week nog kansen krijgt om zijn grote doel - ritwinst - te behalen. “Er liggen inderdaad een paar mooie kansen, maar ik moet toegeven dat mijn benen stilaan beginnen pijn te doen. Ook op mentaal vlak begint het door te wegen. Het is nog maar mijn eerste grote ronde, dus ik mag dit niet onderschatten. Van wat ik nu weet, heb ik toch liever klassiekers dan rittenwedstrijden.”

Girmay wil de Giro graag uitrijden en heeft ook dinsdag 24 mei aangestipt. “Het is die dag de herdenking van de onafhankelijkheid van Eritrea, een grote feestdag in mijn thuisland. Hopelijk heb ik tegen dan al die ritzege beet, want op die dinsdag staat er een bergrit op het menu. Ik kan goed klimmen, maar heb in deze Giro ondervonden dat een etappe van drieduizend hoogtemeters de limiet is voor mijn zegekansen.”

Naast ritwinst heeft Girmay nog een tweede ambitie: de paarse puntentrui. “Ik sta nu tweede en de achterstand met Arnaud Démare is nog overbrugbaar, maar de ritzege primeert.”

Zelf je ploeg samenstellen? Speel mee met de Gouden Giro en maak kans op talloze mooie prijzen!

Speel mee met de Gouden Giro Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News