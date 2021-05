Bettiol boekt derde profzege: "Voor slachtoffers van ramp met de kabelbaan"

GiroDe Italiaan Alberto Bettiol (EF Education-Nippo) heeft donderdag in de achttiende Giro-etappe voor het eerst in zijn carrière een rit gewonnen in een grote ronde. Die droeg hij na afloop op aan zijn betreurde manager en de slachtoffers van de ramp in Mottarone.

"Dit betekent echt, echt heel veel voor mij, voor mijn ploeg, en voor de mensen die altijd in mij zijn blijven geloven", genoot Bettiol na winst in de achttiende Giro-rit. "Dit is een geschenk dat ik wil opdragen aan mijn vroegere manager, Mauro Battaglini. Hij was als een tweede vader voor me. Deze zege is voor hem. Hij kijkt zeker toe vanuit de hemel. Maar ik denk ook aan al de slachtoffers van de ramp met de kabelbaan in Mottarone en hun families." Vrijdag komt het Giro-peloton in de buurt van de plek waar die ramp gebeurde.

In de finale ging Bettiol in de strijd voor de ritzege over Rémi Cavagna, een van de beste tijdrijders ter wereld. "Maar ik ben ook een van de beste tijdrijders in de wereld", grijnsde de ritwinnaar de tanden bloot. "De finale was erg hectisch. Veel renners keken naar mij en bleven in mijn wiel. Ik was zeker dat een sterke renner als Rémi Cavagna zou proberen te anticiperen. Maar gelukkig is dit de derde week van de Giro en was de finale heel lastig. Dus kon ik mijn benen gebruiken die ik heb teruggevonden na een moeilijke periode.”

"Op het einde nam ik Cavagna terug, en viel ik direct aan. Ik zat echt 'à bloc', maar ik probeerde hem een mentale tik uit te delen. Ik had ook schrik van 'Nico' Roche, een vriend van mij. In de finale hielp hij niet echt, maar da's oké. Ik reed hem eraf op de laatste klim. En Matti Breschel, mijn ploegleider, begeleidde me heel goed. Hij was een ploegmaat toen ik twee jaar terug de Ronde van Vlaanderen won, en nu is hij mijn ploegleider. Dit is ook een cadeau voor hem.”

Volledig scherm © AFP

