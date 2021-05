Bernal rijdt Evenepoel op anderhalve minuut op Zoncolan, verrassende Fortunato pakt eerste profzege

Thomas De Gendt stak al vroeg de boel in brand, maar de Belgische ontsnappingskoning kreeg geen vrijgeleide. Ietwat later kwam de vroege vlucht tot stand, zónder Belgen. Onder anderen Bauke Mollema en George Bennett zaten in de kopgroep van elf renners.

Verrassende Fortunato, sterke Bernal

Verderop moest Evenepoel afhaken uit het elitegroepje, waarna Simon Yates en Egan Bernal afstand namen van de concurrentie. De rozetruidrager rekende finaal nog af met Yates en zette zo de puntjes op de i. Andermaal een klasse apart. Evenepoel kwam anderhalve minuut later over de streep. De Belg van Deceuninck-Quick.Step staat nu achtste in het klassement.