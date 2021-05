Bernal kleurt nog wat feller roze: “Maar moeten ook volgende dagen gefocust blijven”

“Het was zwaar vandaag met de grindstroken”, vertelde Bernal in het flashinterview. “Ik verwachtte grote verschillen en ben blij dat ik vooraan ben gefinisht. Nu moeten we ook de komende dagen gefocust blijven.” Bernal pakte op de slotklim uit met een snedige aanval. “Het tempo lag erg hoog toen Buchmann aanviel. Ik vroeg aan de ploegleiding of hij dicht bij me stond in het klassement. Ze vertelden me dat ik wel wat marge had, maar ik ben er toch naartoe gereden. We werkten nog even samen en pakten zo extra tijd op de anderen. Ik ben blij met hoe deze dag verlopen is”, besloot de Colombiaan, die nu 45 seconden voorsprong heeft op eerste achtervolger Vlasov.