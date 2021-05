Bernal boven, krachttoer van de sprinters en Remco pas tiende: dit waren de beste Gouden Giro-renners in de eerste tien etappes

1. Egan Bernal (INEOS Grenadiers, 30 miljoen) - 182 miljoen

Na zijn prestaties in de eerste tien ritten is de roze trui de logische nummer één. De twijfels die het Gouden Giro-deelnemersveld bij de start nog hadden (Bernal was pas de achtste meest geselecteerde renner, red.), kunnen van de baan. Al blijft het bij de - voorlopig indrukwekkende - Bernal afwachten of zijn broze rug standhoudt.

Volledig scherm © Photo News

2. Peter Sagan (BORA-hansgrohe, 26 miljoen) - 156 punten

Op ruime afstand van topscorer Bernal, maar ook Peter Sagan heeft in deze Giro alle vraagtekens weggeveegd. De Slowaak reed al drie ereplaatsen bij mekaar en schoot maandag - na berewerk van zijn team - de hoofdvogel af in Foligno. Daarbovenop pakte hij de paarse puntentrui af van Tim Merlier. Nu duidelijk al heel wat sprinters op hun tandvlees zitten, ligt de weg voor Sagan naar meer ritzeges en de puntentrui open.

Volledig scherm © Photo News

3. Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation, 12 miljoen) - 155 punten

Zonder twijfel het koopje van de eerste tien Giro-ritten. Het geluk zat nog niet aan de zijde van Davide Cimolai voor een ritzege, maar met vijf toptienplaatsen - waarvan twee keer 2e en een keer 3e - kan de Italiaanse sprinter terugblikken op een zeer geslaagde start in de Giro. Bij de start van het spel koos amper 7,5 procent van de spelers voor Cimolai. We durven te vermoeden dat dat percentage binnenkort een pak hoger zal liggen.

Volledig scherm Cimolai (links) delfde het onderspit tegen Sagan. © Photo News

4. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates, 24 miljoen) - 149 punten

Ook Gaviria pakte nog geen ritzege deze Giro, maar deed het voorts wel al prima. Ook hij reed al vijf keer naar een plaats in de top tien, met een tweede plaats maandag in Foligno als uitschieter. Gaviria was net als Cimolai lang niet de populairste sprinter, amper 11 procent van de ploeg koos hem. Maar of het de moeite loont om hem nog in je Gouden Giro-ploeg op te nemen, valt te betwijfelen. De komende twee weken staat er vooral klimwerk op het menu, met nog maar twee kansen voor de sprinters tussendoor.

Volledig scherm © Photo News

5. Aleksandr Vlasov (Astana, 23 miljoen) - 139 punten

Het Russische toptalent lijkt in deze Giro helemaal te ontbolsteren. Vlasov prijkt op een knappe derde plaats in het klassement en volgt in het zog van Bernal en Evenepoel. Viel als een van de weinige klassementsmannen nog nergens door de mand en wordt een te duchten concurrent voor het roze. Zijn derde plaats op het gravel van Campo Felice is voorlopig het orgelpunt van zijn Giro.

Volledig scherm © EPA

6. Gianni Moscon (INEOS Grenadiers, 17 miljoen) - 137 punten

Hij valt misschien iets minder op in de rituitslagen, maar Gianni Moscon is aan een zeer constante Ronde van Italië bezig. In amper één van de tien etappes pakte hij geen punten. Zo raak je natuurlijk ook een heel eind op weg. Daarnaast profiteerde Moscon de voorbije twee etappes mee van de roze trui van ploegmaat Bernal.

Volledig scherm © Photo News

7. Elia Viviani (Cofidis, 22 miljoen) - 135 punten

Dat de top tien gedomineerd wordt door sprinters, hoeft eigenlijk niet te verbazen. In vier van de tien etappes waren de snelle mannen aan het woord. Zo ook Elia Viviani, die vier keer op vier naar een plek in de top tien reed. De verwachting is natuurlijk wel dat, met nog twee vlakke ritten voor de boeg, het rijk van de sprinters in de Gouden Giro bijna uit is.

Volledig scherm © LAPRESSE

8. Caleb Ewan (Lotto Soudal, 28 miljoen) - 124 punten

Hij was de koning der sprinters in de Giro. Twee ritzeges had hij al op zak, ook de puntentrui hing intussen om zijn schouders. Tot Caleb Ewan er in de achtste etappe, veel vroeger dan verwacht, plots de brui aan moest geven. Een streep door de rekening van vele deelnemers, Ewan was met voorsprong de meest gegeerde sprinter van het spel. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de Australiër al meer dan 3.300 keer getransfereerd is.

Volledig scherm © EPA

9. Tim Merlier (Alpecin-Fenix, 24 miljoen) - 116 punten

Merlier begon met een knaller aan de Giro, zijn debuut in een grote ronde. In de tweede etappe naar Novara schoot hij al meteen raak. Merlier reed ook vijf dagen in de paarse puntentrui. Een droomdebuut dat vandaag abrupt aan zijn einde kwam. Merlier snakte al een tijdje naar de rustdag, maar geeft er nu de brui aan door vermoeidheid en maagklachten. Zo verliest het Giro-peloton na Ewan een tweede topsprinter.

Volledig scherm © LAPRESSE

10. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step, 30 miljoen) - 113 punten

Uiteraard kan ook Remco Evenepoel niet ontbreken in dit lijstje. De jonge wolf lijkt elke dag beter te worden en staat op een knappe tweede plaats in het klassement. De dromen van Roze Remco duiken overal op. Bij de start van het spel leek het Gouden Giro-deelnemersveld nog wat twijfels te hebben bij de vorm van Evenepoel. Hij is al door heel wat spelers gretig getransfereerd de voorbije dagen.

Volledig scherm © Photo News

