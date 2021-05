Bekijk hier de hoogtepunten van de winnende raid van Campenaerts

GiroNa verschillende pogingen heeft Victor Campenaerts eindelijk zijn eerste ritzege in een grote ronde te pakken! Onze landgenoot rekende na een lange vlucht in een sprint met twee af met Oscar Riesebeek. Bekijk hieronder de hoogtepunten van de etappe.

Neutralisatie na vroege valpartij

Opschudding al vroeg in de etappe. Op het moment dat de strijd voor een plek in de vroege vlucht volop losbarst, vindt er een zware valpartij plaats in het peloton. De organisatie beslist - begrijpelijk - om de koers even stil te leggen. Bij de crash stapt onder meer Buchmann, de zesde in het klassement, uit de Giro.

Gretige Campenaerts rijdt weg

Victor Campenaerts was bij de eerste officiële start al één van de gretigste renners om mee te schuiven in de vroege vlucht, maar toen werd de poging dus gefnuikt door een valpartij. Campenaerts liet de moed niet zakken, want ook na de neutralisatie was onze landgenoot bij de eersten weg.

Remco Evenepoel beleeft rustige dag

Remco Evenepoel kende gisteren een moeilijk moment op de Monte Zoncolan, een rustige dag in de buik van het peloton was dus zeer welgekomen. Onze landgenoot kon vandaag zijn krachten sparen voor de loodzware bergrit van morgen, met in de finale drie cols boven 2.000 meter.

Campenaerts valt aan in de finale

Campenaerts is gebrand op een ritzege in deze Giro. Op iets meer dan 20 kilometer van het einde demarreert de werelduurrecordhouder uit de kopgroep, Torres en Riesebeek glippen mee. Het trio neemt snel een halve minuut voorsprong op de anderen.

Regen teistert het peloton

Het peloton nam vandaag een snipperdag, maar werd in de finale toch weer geteisterd door hevige regenval. Echt veel geluk hebben de renners in Italië nog niet veel gehad met de weersomstandigheden.

Campenaerts probeert Riesebeek af te schudden

In de finale rijden Campenaerts en Riesebeek Torres al snel uit het wiel. De Belg en de Nederlander mogen onder elkaar uitvechten wie de etappe wint. Ze proberen elkaar meermaals af te schudden, maar ze geraken niet van elkaar af. Op naar een sprint à deux.

Campenaerts haalt het in de sprint

In de sprint zet Riesebeek van vrij ver aan, maar de Nederlander moet zijn meerdere erkennen in Campenaerts. Onze landgenoot boekt zo een oververdiende eerste ritzege in een grote ronde!

Ontlading na de aankomst

