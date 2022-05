Baart de Etna een verrassing na transfer van Hongarije naar Sicilië? “Vroege reisdag is nooit een pretje”

GiroUitbarstingsgevaar: het peloton trekt in de vierde rit van de Giro naar de Etna. Op de flanken van de vulkaan in Sicilië staat de roze trui op het spel. Of verrast Mathieu van der Poel na een dagje reizen?

1.133 kilometer in vogelvlucht van Balaton naar Avola. Het peloton zat niet stil op de eerste rustdag van de Ronde van Italië. Noem het gerust een reisdag in plaats van een rustdag. Na de etappezege van Mark Cavendish zondag ging het weer naar Boedapest, van waaruit de renners dan gisteren het vliegtuig naar Catania in Sicilië namen. In totaal hingen de renners zo’n twee uur in de lucht. De totale verplaatsing nam een uur of vijf in beslag.

En dan zijn de renners in principe nog bij de gelukkigen. Logistiek gezien is de verplaatsing een kleine ramp. Ter vergelijking: met de wagen of bus is het van Boedapest naar Sicilië meer dan 20 uur reizen. “Maar voor renners is zo’n vroege reisdag in een grote ronde ook geen pretje”, weet Dan Martin, ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik. “Het betekent dat er eigenlijk maar twee échte rustdagen zijn.”

En dan vliegen ze er op Sicilië meteen in met een vulkaan. De vierde rit trekt van Avola naar de Etna, meteen de eerste grote klimtest van deze Giro. Met 1.360 te overbruggen hoogtemeters is de Etna een klim van eerste categorie, maar de steiltegraad met een gemiddelde van 5,9 procent over 22,8 kilometer valt mee. Slechts twee hectometers zijn steiler dan tien procent. De slotkilometer gaat zelfs in dalende lijn. De finish is getrokken op iets meer dan 1.700 meter hoogte. De top van de Etna ligt op 3.300 meter.

De beklimming van de vulkaan is bovendien een evergreen geworden in het Giro-parcours. De vorige vijf edities werd de vulkaan op Sicilië drie keer beklommen. De Etna-beklimming kent wel verschillende zijdes. De zijde van vandaag, vanuit Biancavilla, werd voor het laatst beklommen in 2011. Toen won Alberto Contador, maar wegens een te grote hoeveelheid Clenbuterol in zijn bloed, werd die zege hem nadien afgenomen en aan José Rujano toegekend.

Hamvraag is wat er zal gebeuren met de roze trui. De Hongaarse opener heeft voor kleine verschillen in het klassement gezorgd, alle favorieten zitten dus nog op een zakdoek. Met de wind grotendeels in het nadeel is de kans groot dat ook op de Etna de verschillen niet al te groot zullen zijn tussen de betere klimmers. Of Mathieu van der Poel daarbij hoort, valt af te wachten. De mindere percentages en brede wegen brengen hoop, maar de afstand maakt het quasi onmogelijk om het roze te behouden.

Tenzij de vulkaan een verrassing baart...

Volledig scherm Het ritprofiel. © Giro d'Italia

