Attila Valter is eerste Hongaar ooit in het roze: “Wit was al ongelooflijk, maar ‘maglia rosa’ is een droom voor elke renner”

GiroAttila Valter heeft de roze trui beet. De Hongaar bleef in het klassement 11 seconden voor op Remco Evenepoel en mag zo morgen met de leiderstrui van start gaan in de Giro. “Een droom voor elke renner”, aldus Valter. Hij ruilt z'n witte trui maar wat graag in voor het roze exemplaar.

“Wit was al ongelooflijk, maar de ‘maglia rosa’ is een droom voor elke renner”, aldus Valter bij rechtenhouder Eurosport. “‘t Is de eerste roze trui voor Hongarije ook, dus ik kan niet trotser zijn. We maakten vanmorgen nog grapjes, dus het is moeilijk te geloven. Toen ik aan de voet van de laatste klim aankwam bleef ik mezelf voorhouden ‘maglia rosa, maglia rosa, maglia rosa’. Het is echt ongelooflijk.”

“Het is altijd lastig als het regent, voor iedereen. Zeker het middelste stuk was heel moeilijk, met de wind en de koude. Ik kon m’n handschoenen niet aandoen want we gingen zo snel. Ik heb het overleefd en kwam beneden, op de laatste klim heb ik er dan alles aan gedaan.”

“Ik heb de laatste 5 kilometer eigenlijk niks gehoord. Ik probeerde me volledig op mezelf te focussen. Het tempo lag goed voor me vandaag. Het was redelijk stijl, maar niemand wou aanvallen. Het was lastig toen Egan en Remco naar voren trokken, maar ik wist dat het toen nog maar 2 kilometer tot de streep was, en ik een halve minuut kon verliezen op hen. Dat gebeurde, ik kan echt niet gelukkiger zijn.”

