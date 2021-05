Almeida met recordtijd op Sega di Ala in één week tijd van 28ste naar 8ste plaats in het klassement

Hoe het soms lopen kan. Voor de start van de Ronde van Italië zeiden ze bij Deceuninck-Quick.Step dat Remco Evenepoel en João Almeida (22) op gelijke voet aan de Giro zouden beginen. Na een off-day van de Portugees in de eerste week verschoof het kopmanschap naar Evenepoel. Almeida - die in de regen meer dan vier minuten verloor op Bernal - diende zich weg te cijferen voor onze landgenoot en deed dat aanvankelijk zonder morren. Tot de gravelrit kwam. Almeida moest wachten op Evenepoel, deed dat ook, maar sprak nadien weinig verhullend: “Ik zwijg beter dan dat ik zeg wat ik écht denk. Ik had de kans om me te meten met de besten, maar ik moest orders opvolgen.”

En zo ging het in een goeie week van een 28ste naar een 8ste plaats in het klasssement voor de Portugees. Haal de tijd weg die hij verloor in dienst van Evenepoel en hij komt zelfs in de buurt van het podium. Met nog twee aankomsten bergop in het verschiet en een hoop weifelende favorieten in het achterhoofd is het plots niet meer ondenkbaar dat Almeida even goed of misschien nog beter doet dan zijn vierde plaats vorig jaar. Zou hij dan toch niet gelogen hebben in Montalcino?